Devolvió cheques por $37 millones pero se indignó por la recompensa y reclamó más plata

El hombre encontró un sobre y decidió investigar hasta encontrar al dueño. El relato del hombre que lo localizó, pero afirmó que todo terminó siendo una desilusión.

La desilución por la recompensa recibida, peleó por lo que le correspondía.

Lo que empezó siendo un gesto de honestidad terminó con un sabor amargo, cuando Mauricio Abdelnur , un vecino de Córdoba , devolvió cheques por un total de $37 millones . Lejos de quedar conforme, aseguró que la recompensa que recibió le generó indignación.

Según relató Mauricio en diálogo con la prensa cordobesa, se expuso a una situación de riesgo mientras intentaba encontrar al propietario de los cheques, por ello el gesto del dueño del dinero le generó gran malestar.

“Salí de mi trabajo a las 6 y me fui para mi casa en barrio Lamadrid, e ncontré un sobre grande medio roto y adentro había 37 millones de pesos en cheques ”, contó sobre el episodio. Al notar que se trataba de una importante suma de dinero, aguardó unos minutos para ver si su dueño aparecía, pero no tuvo novedades.

Abdelnur decidió volver a su casa ese martes 27 de febrero porque se le hacía tarde y le comentó la situación a su hijo. “Ahí nomás me dice: ‘No, pa, tenés que devolverlo". Inmediatamente, sintió orgullo por el comportamiento del menor y los dos emprendieron las averiguaciones correspondientes.

La indignación por la recompensa que recibió

Una vez que empezaron a recibir los cheques, establecieron que estaban vinculados a una empresa de San Luis y consiguieron un contacto, con ayuda de la inteligencia artificial. Tras un llamado, coordinaron una ubicación y horario para la devolución.

Optó por llevarlos personalmente en un transporte alquilado hasta el barrio Los Boulevares para evitar una posible pérdida. Luego de una movilización que demandó una importante cantidad de tiempo, le dieron una recompensa de 30.000 pesos.

“No lo hacíamos por plata, pero mi hijo en su cabecita entendió”, rememoró, reconociendo que no hizo el acto por dinero, sino por buen accionar. "Papi, me parece que te estafaron", le dijo su hijo.

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Con el correr de las horas y conversaciones con un amigo abogado, quien le comentó que podía solicitar entre un 2 y un 10% de la suma, decidió pedir un poco más. “Me puse en riesgo, le cuidé el patrimonio”, defendió

Sin respuesta, e incómodo por la situación, le envió una carta documento y recibió 100.000 pesos más. "Mi hijo vio como se tenía que actuar, devolvimos 37.000.000", cerró.

Encontró un maletín con $18 millones, lo devolvió y recibió una insólita recompensa

Otro caso de devolución de dinero ocurrió en 2025 en Entre Ríos, cuando dos empleadas de una playa de estacionamiento de Paraná encontraron un maletín olvidado sobre un auto, que en su interior contenía una cifra impactante: 18 millones de pesos, lo devolvieron y recibieron una insólita recompensa.

El hecho llamó la atención por la cuantiosa suma involucrada, pero también por la inesperada recompensa que recibieron a cambio Julia y Anatonela.

Según relató Julia, todo comenzó cuando un hombre se acercó a la cabina de ingreso al estacionamiento para consultar si podía estacionar afuera del predio y cómo funcionaba el servicio. Minutos después, al recorrer el lugar para verificar que todo estuviera en orden, las jóvenes descubrieron el maletín.

“Trajimos la valija a la oficina y buscamos si tenía algún DNI o algo que nos permitiera identificar al dueño, pero no encontramos nada”, contó Julia.

Julia Rojkyn.jpg Julia Rojkyn, una de las empleadas de la estación de servicio que devolvió en millonario motín y recibió una insólita recompensa.

Al notar la cantidad de dinero, Julia y su compañera decidieron resguardar el maletín y consultar a un familiar que también trabaja en el lugar para saber cómo actuar. Pensaron incluso en contactar a la Policía. No obstante, la incertidumbre no duró mucho: unos 40 minutos más tarde el hombre regresó, visiblemente nervioso, preguntando si alguien había encontrado un maletín.

Las jóvenes le pidieron que describiera su contenido para asegurarse de que fuera realmente el propietario. Luego de confirmar los detalles, le devolvieron la suma millonaria.

Según relató Julia, el dueño del dinero explicó que había apoyado el bolso sobre su vehículo mientras salía apurado y no advirtió que lo había olvidado hasta rato después, cuando llegó al lugar al que se dirigía.

Ante el gesto de honestidad, el hombre se fue. Pero volvió unos pocos minutos después con un regalo a modo de agradecimiento: dos pequeños bombones, uno para Julia, otro para Antonella.