Javier Milei en Córdoba: "Vamos a trabajar para hacer de Argentina el país más libre del mundo"

El presidente viajó junto a su hermana Karina Milei y Manuel Adorni, tras la polémica que se desató por los cuestionados viajes del funcionario y su esposa.

El presidente brindó un discurso en la apertura del evento de la Bolsa de Comercio.

Este lunes cerca del mediodía, el presidente Javier Milei llegó a Córdoba para participar de una actividad en la Bolsa de Comercio de la capital provincial, tras la gira que llevó adelante la semana pasada en Estados Unidos y Chile.

Se trata de la séptima visita del mandatario al distrito desde que asumió en diciembre de 2023.

Su discurso se concreta en la apertura del ciclo de disertaciones que año tras año realiza la entidad empresaria que preside Manuel Tagle, y del economista Guido Sandleris , titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

En el inicio de su discurso, que comenzó pasadas las 13 horas, Milei dijo que que "Argentina está frente a una gran oportunidad para volver a crecer". En ese sentido, habló del ranking de libertad en diversos países del mundo, consideró que "tan mal no nos está yendo", y marcó: "Nadie logró lo que nosotros logramos".

"Vamos a trabajar para hacer de Argentina el país más libre del mundo, tan mal no nos está yendo. Nadie logró lo que nosotros logramos en un sistema como el que tenemos", dijo.

Embed - Discurso del Presidente Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba, 2026

"Este camino hacia la libertad tiene un objetivo, pero no todos los instrumentos que tiene la política se pueden usar. Si Argentina está en condiciones de crear valor, podrá crecer", agregó.

"Hay que mirar la Argentina como si fuera un modelo de negocios: habrá inversión; si hay inversión, hay crecimiento, menos pobres y mejora la calidad de vida... Argentina podrá crecer", sostuvo Milei en su intervención.

Luego respondió a las criticas sobre su presencia reiterada en algunas provincias. "Voy a las provincias a dar yo las gracias a quienes han decidido acompañar al mejor gobierno de la historia. Tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos", dijo como respuesta a la oposición.

El mensaje de Milei a la oposición: "No sé si odian más bañarse o trabajar"

En otro pasaje en su intervencíon, apuntó contra Máximo Kirchner a quien se refirió como "el hijo de.." y marcó que desde el Gobierno tienen que "dar la batalla cultural de lleno".

"Tenemos que pelear la retórica de esta horda de vagos que solo saben hacer buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanos y seguir viviéndolos como parásitos que son", apuntó.

Por otra parte, siguió en su polémica crítica e ironizó: "No sé si odian más bañarse o trabajar, pero creo que más le molesta trabajar porque cada dos por tres, cuando van a hacer lio a las inmediaciones de Congreso, se llevan unas duchas".

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"Estamos comenzando la reconstrucción de Argentina"

El libertario dijo que la justicia social es "profundamente inmoral", haciendo alusión a la oposición y que esto llevó a "cien años de socialismo". "De ser de los países más ricos del mundo, estabamos a punto de explotar, ibamos camino a Cuba con escala en Venezuela y, afortunadamente, la gente decidió apoyar un programa liberal extremo, y que podría ser más extremo", expresó.

"Estamos comenzando la reconstrucción de Argentina. La inflación es alta pero cuando vinimos era del uno y medio diarios, la mayorista era de más de 54%", detalló sobre el problema inflacionario del país. "Venimos del peor lugar del infierno", sostuvo.

Respecto a la pobreza, el presidente afirmó que el país tiene "los niveles de pobreza más bajos de los últimos ocho años" y que se tiene actualmente un 30% de personas en esta situación y, aunque es un alto porcentaje, en realidad es bajo tras "sincerar precios, lo que llevó a un 57% en sus comienzos". "¿Estoy diciendo que estamos bien? no, pero sacamos a 15 millones de personas de la pobreza".