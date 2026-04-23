Javier Milei confirmó que acompañará a Manuel Adorni al Congreso y dio detalles de su reunión con Peter Thiel

El Presidente lo anunció en una entrevista en un canal de streaming. También se refirió a la situación económica y su reunión el empresario "anarcocapitalista"

El presidente Javier Milei confirmó que el próximo miércoles asistirá al Congreso para acompañar al jefe de Gabinete , Manuel Adorni , durante la presentación de su informe de gestión ante la Cámara de Diputados . El anuncio se dio en el marco de una extensa entrevista brindada en el canal de streaming Neura.

La presencia del mandatario se dará en un contexto marcado por los cuestionamientos hacia Adorni , quien se encuentra bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En ese sentido, Milei respaldó a su funcionario y aseguró que “dará las respuestas que correspondan” sobre los viajes a Punta del Este y la adquisición de propiedades que generaron polémica.

Durante la entrevista, el Presidente evitó profundizar en la investigación , pero dejó en claro su apoyo político al jefe de Gabinete . La decisión de acompañarlo en el Congreso es leída como un gesto de respaldo en medio de las críticas y el avance de las indagaciones judiciales.

Adorni deberá presentarse ante los diputados para cumplir con el informe de gestión, una instancia en la que se espera que responda preguntas vinculadas tanto a la marcha del Gobierno como a las denuncias en su contra.

Reunión con Peter Thiel

En otro tramo del reportaje, Milei se refirió a su reciente encuentro con el empresario Peter Thiel, a quien calificó como “anarcocapitalista” y destacó su interés por la experiencia argentina. El fundador de PayPal se encuentra de visita en el país y mantuvo una reunión en Casa Rosada.

“Fue una reunión maravillosa. Reconoce los logros, estaba al tanto de todo y preguntó cómo se sostiene en el tiempo esta gestión”, señaló el mandatario, quien aclaró que no se abordaron posibles inversiones durante el encuentro.

Peter Thiel y Javier Milei

Expectativas sobre la inflación

Por último, el Presidente anticipó que la inflación comenzará a desacelerarse en los próximos meses, luego de un período de suba sostenida. “La inflación va a empezar a ceder”, afirmó, y sostuvo que ya existen algunos indicadores que muestran una mejora en la actividad económica.

Según explicó, tras un escenario inicial complejo que incluyó una caída en la demanda de dinero, la economía comenzó a mostrar signos de recuperación, con datos positivos en recaudación y movimiento financiero.

Además, destacó medidas como el RIMI, que contempla beneficios como la importación de maquinaria usada y la amortización acelerada, con el objetivo de fomentar la inversión.