Preocupación por el crítico parte médico de Bastian, el nene que se accidentó en Pinamar

Este jueves pasado el mediodía, se conoció un nuevo parte médico que dio detalles sobre el estado de salud de Bastian , el nene de 8 años que se accidentó en una playa de Pinamar cuando su familia chocó contra una camioneta Amarok en la zona de médanos de La Frontera.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico a diez días del brutal accidente que lo dejó internado en terapia intensiva.

El último parte médico confirmó que Bastian tiene “lesiones cerebrales y cervicales severas” por el choque. El menor permanece con pronóstico reservado y bajo estricto control médico en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Desde el hospital explicaron que “se intentó retirar de manera programada el respirador para evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios. Se evidenció falta de respiración espontánea de probable origen neurológico, por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria”.

Ante esta situación decidieron hacer una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología “para programar una traqueotomía", con el objetivo de “asegurar una vía respiratoria más estable”.

Cerca del mediodía, el Ministerio de Salud emitió un nuevo comunicado donde informaron que le hicieron estudios por resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical que “confirmaron la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo”. Y explicaron que se mantiene inmovilización cervical.

Bastian continúa con seguimiento estricto por equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva. Además, se encuentra bajo asistencia respiratoria ventilatoria en plan de traqueostomía para asegurar vía aérea estable.

El paciente continúa bajo estricto control médico y pronóstico reservado

Cómo fue el brutal accidente que sufrió Bastian

El violento accidente ocurrió el lunes 12 de enero por la tarde en el sector de La Frontera, en Pinamar, una zona altamente conocida por la circulación de vehículos de doble tracción.

Fuentes policiales precisaron que un UTV rojo y una camioneta Volkswagen Amarok blanca chocaron de frente, y producto del brutal impacto un niño de 8 años quedó en estado crítico y con pronóstico reservado.

Rápidamente fue trasladado a un hospital local, donde permaneció intubado y fue operado de urgencia, debido a una hemorragia abdominal y lesión en el hígado que sufrió. Actualmente se encuentra en el Hospital Comunitario de Pinamar.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido cuando, desde el interior de la zona de La Frontera, salió un UTV de la marca CAN-AM, conducido por un hombre de 30 años, quien presentaba una herida visible en el rostro y se acercó a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba en las inmediaciones. En sus brazos, llevaba al niño de 8 años, quien tenía un golpe en la cabeza.

El menor se encontraba inconsciente y después arribaron al lugar otras dos menores de 7 y 9 años, que también sufrieron traumatismos y fueron trasladadas por sus propios familiares al hospital local.

La investigación judicial sigue en curso. La fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del menor, en una causa por lesiones culposas, al considerar que no se habrían respetado las medidas de seguridad.