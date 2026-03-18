¿El pastor Dante Gebel candidato a presidente?: el espacio político que busca consolidarse en todo el país

Quién es el mediático pastor evangelista que además de llenar estadios, tiene millones de seguidores. Este miércoles habrá un acto de lanzamiento de "Coordinación Argentina".

Este miércoles, el sur del conurbano bonaerense será testigo del inicio del proyecto político del pastor evangélico Dante Gebel, quien e stará presente de manera virtual , con un par de grabaciones armadas de presentaciones en diferentes eventos realizados en el pasado reciente como pastor y conferencista. Lo que buscan desde el espacio es impulsar su candidatura presidencial en 2027 .

El encuentro será en el micro estadio de Lanús, donde se espera la presencia de unas dos mil personas convocadas para escuchar a los distintos armadores de "Coordinación Argentina".

A partir de las 19 horas se dará inicio al evento, para avanzar en lo que definieron como un "esquema organizativo que dará sustento al armado federal del espacio, que promueve la candidatura presidencial de Dante Gebel".

De esta forma, se conocerá a los equipos territoriales que trabajarán en las regiones Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo. El objetivo es articular tareas y establecer coordinaciones con actores locales para llegar con la propuesta a cada distrito.

dante gebel candidatura presidencial

Un acto para promocionar la candidatura del pastor Gebel, pero sin su presencia

La actual Mesa Promotora del espacio está integrada por referentes de distintas vertientes políticas, sindicales, académicas, sociales, deportivas y empresariales.

Entre ellos se encuentran Lucas Aparicio, ex secretario de Trabajo de la Nación; José Minaberrigaray, secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA); Eugenio Casielles, diputado de la Ciudad de Buenos Aires; Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes y dirigente de la CGT y de la CATT; Walter Erviti y Pedro Villarreal, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.

Uno de los organizadores del evento es Minaberrigaray, quien en una entrevista en Radio Con Vos confirmó la ausencia de Gebel, quien se encuentra de gira con su conferencia "Presidante World Tour Despedida", que en esta ocasión se realiza en Guatemala.

mesa promotora dante gebel

"Hay una situación que viene afectando a la Argentina desde hace algunas décadas y es que se empezó a producir una grieta que ya dejó de ser una grieta", consideró el sindicalista en la entrevista. Y destacó que "Hay una zanja en el medio en la cual toca que caigan jubilados, docentes, personal de la salud. Están cayendo las industrias, el trabajo en general y el poder adquisitivo de los argentinos".

Con este lanzamiento, Consolidación Argentina busca posicionarse en el escenario político nacional con vistas al 2027, en un contexto de reconfiguración de alianzas y surgimiento de nuevas expresiones por fuera de los espacios tradicionales.

Quién es Dante Gebel, el pastor que suena como candidato a presidente

Gebel es un mediático pastor evangelista que ya comenzó a reunir voluntades en torno a su figura pensando en 2027. Es un comunicador que vive entre Estados Unidos y Argentina y tiene millones de seguidores, vistas e interacciones en las redes sociales. Y los referentes del sindicalismo que lo siguen insisten que en la práctica es un peronista hecho y derecho.

A lo largo de los últimos meses -principalmente luego del resultado electoral favorable en las legislativas de octubre para el presidente Javier Milei- diversos sectores políticos vienen empujando la posibilidad de que el pastor evangélico se postule en bajo un programa de oposición al gobierno de La Libertad Avanza.

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El evangélico de 57 años de edad lidera una mega iglesia evangélica en Anaheim, California, llamada River Church. Desde allí, construyó un gran imperio religioso-mediático: libros, transmisiones en vivo, giras multitudinarias y miles de fieles que lo siguen alrededor del mundo.

Desde la Federación Argentina de Pastores Evangélicos ya dieron luz verde a su postulación: "Oramos para que, si decide avanzar en ese camino, lo haga con integridad, sabiduría y temor de Dios, cuidando su testimonio personal y el de la Iglesia en su conjunto»"