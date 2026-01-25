Inflación 2026: por qué el Bank of America cree que la suba de precios será mayor a la esperada

La entidad estadounidense ajustó sus proyecciones y advirtió que la compra de reservas del BCRA frena la baja de precios.

El Bank of America elevó su pronóstico para la inflación en 2026 hasta el 20% anual porque sostiene que la acumulación acelerada de reservas del Banco Central podría extender el proceso de desinflación.

Aunque el banco sostiene que la acumulación de reservas genera un ritmo más lento en la baja inflacionaria , mantiene una perspectiva favorable sobre la estabilidad cambiaria. Sus analistas destacaron que el tipo de cambio real se fortalece en el entorno actual y por eso la entidad está posicionándose en instrumentos que siguen el índice CER.

La entidad compró el Boncer 2027, que ajusta por inflación mediante CER , a $ 212 por cada 100 nominales. Ese precio implica un rendimiento real del 9,6%, que subió por ajustes estacionales y baja liquidez en el Tesoro. Los bonos nominales como el Bonte 2030 perdieron atractivo, por lo que el banco liquidó esas tenencias para migrar hacia títulos ajustados por CER.

Expertos del banco explicaron que la demanda estacional de dinero entre diciembre y febrero, junto con renovaciones de deuda en un contexto de pagos externos elevados, impulsaron las tasas reales al alza.

Los pronósticos de la inflación para 2026

Otros pronósticos de mercado confirman la idea del banco de que la acumulación de reservas está frenando la desinflación, aunque sin descarrilarla. Por ejemplo el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipó una inflación anual del 22,5%, por encima del 20% que estimó el BCRA.

Entre los riesgos que ve el Bank of America en el escenario actual están una depreciación abrupta del peso, retrasos en las reformas laborales y una mayor aversión global al riesgo, aunque sostiene que el proceso estructural actual genera un tipo de cambio más resistente que en ciclos pasados.

Por su parte, el JP Morgan, que está comprando letras del Tesoro a tasa fija corta como las Lecap, estima que la banda superior del dólar será de $ 1.900 a $ 2.000 en 2026 y que el BCRA sumará US$ 6.000 millones en reservas este año.

Otras proyecciones recientes de Wall Street sostienen que hay una desinflación persistente pero moderada, en un escenario en que el Gobierno busca tasas más bajas y plazos largos para renovar US$ 18.000 millones de deuda este año.

El INDEC actualizará la fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en febrero, con una canasta renovada que reflejará hábitos actuales de consumo. Ese cambio afectará la interpretación de datos desde el primer reporte oficial del año, luego de que diciembre se midiera con el método anterior. Consultoras privadas como EcoGo estiman un 2,2% para enero bajo esta nueva modalidad.

El relevamiento de 40 economistas de FocusEconomics elevó el promedio anual de inflación a 23,9%, contra 16,4% del FMI y 38% del Standard Chartered. Factores como la restricción fiscal, mayor competencia y apertura a importaciones impulsarían a esa baja gradual.

Además, el Tesoro captó fondos en su primera licitación de 2026 para cubrir vencimientos de enero sin emitir pesos extra, con lo que evitó salidas masivas de capital y sostiene la política de compra de divisas del Central.