Se despertó: el show de Franco Mastantuono con hat-trick incluido y doblete en un minuto

Franco Mastantuono tuvo una actuación consagratoria en la Fiorentina : marcó tres goles, convirtió un doblete en apenas 97 segundos y fue la gran figura del triunfo 4-2 sobre Venezia por la cuarta fecha de la Serie A. El equipo italiano comenzó perdiendo como visitante, pero el argentino apareció para cambiar completamente la historia. Fue además el primer hat-trick de su carrera profesional, justo en el debut de Paolo Vanoli como entrenador tras la salida de Fabio Grosso.

La Viola había llegado al encuentro en una situación complicada, después de perder sus tres primeros partidos del campeonato . El equipo había recibido nueve goles y solamente había convertido uno, por lo que Grosso fue despedido después de apenas tres jornadas. Vanoli, que ya había dirigido al conjunto de Florencia durante la temporada anterior, regresó al banco con la misión de conseguir una reacción inmediata. Del otro lado, el rival también buscaba sus primeros puntos del torneo.

El conjunto local golpeó primero a los 22 minutos, cuando Akor Adams aprovechó una buena jugada colectiva para poner el 1-0. Sin embargo, el ex River tardó apenas unos minutos en responder y protagonizó una ráfaga inolvidable. A los 28 minutos y 4 segundos, recibió abierto sobre la derecha, encaró a Richie Sagrado y se metió hacia adentro para sacar un zurdazo rasante que sorprendió al arquero Filip Stankovic. Así llegó su primer gol con la camiseta de la Fiorentina en la Serie A.

La reacción no terminó ahí. Apenas 97 segundos después, el juvenil que supo vestir el dorsal 10 en la Selección volvió a aparecer para dar vuelta el marcador. Una recuperación de Beto en la mitad de la cancha derivó en una pelota para el pichón de crack, que avanzó y definió con otro remate bajo para establecer el 2-1. El doblete llegó en un abrir y cerrar de ojos y significó una respuesta contundente después de sus primeras presentaciones sin convertir. En las tres fechas iniciales había intentado diez remates sin poder marcar.

En el segundo tiempo, la Fiore consiguió controlar el partido y amplió la diferencia gracias a otro argentino. Mateo Pellegrino inició una espectacular corrida desde atrás de mitad de cancha, dejó atrás a sus marcadores y definió de zurda dentro del área para establecer el 3-1. El delantero de 24 años, con pasado en Vélez, Estudiantes y Platense, había convertido previamente ante Torino y llegó al conjunto italiano desde Parma en este mercado, en una transferencia que superó los 22 millones de euros.

¡¡SE DESBLOQUEÓ!! ¡¡CON UNA PIZCA DE SUERTE, MASTANTUONO MARCÓ DE REBOTE SU HAT-TRICK PARA EL 4-1 DE LA FIORENTINA ANTE VENEZIA!!



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Con el partido encaminado, todavía faltaba el capítulo más importante de la noche. Mastan completó su hat-trick a los 83 minutos, después de recibir una pelota dentro del área y aprovechar una intervención del arquero Stankovic. El remate del argentino fue bloqueado por el guardameta, pero la pelota rebotó en su rostro y terminó ingresando al arco para el 4-1. El joven de 19 años fue reemplazado poco después y recibió la ovación de los hinchas visitantes. Venezia descontó a los 86 minutos mediante Antoine Hainaut.

Cómo fue el arranque de Mastantuono en la Fiorentina

La actuación representó un enorme alivio para el joven de 19 años y también para la Viola, que consiguió finalmente sus primeros puntos de la temporada. El volante ofensivo había llegado cedido desde Real Madrid y acumuló su cuarta titularidad consecutiva en cinco partidos, contando Serie A y Copa Italia. Y para colmo, la rompió toda.