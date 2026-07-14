Mundial 2026: una figura de Inglaterra le bajó el tono al cruce con Argentina y se rindió ante Lionel Messi

En la misma línea que el técnico argentino Lionel Scaloni, minimizó el clima de revancha y enalteció a la figura albiceleste.

A dos días de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, la previa se juega en el terreno de las palabras. Y el primero en salir a bajar los decibeles fue Jordan Pickford , el arquero de los Tres Leones, que en conferencia de prensa se encargó de despojar al duelo de cualquier épica extra: "Es otro partido de fútbol", resumió.

El guardavallas de 32 años, con largo recorrido en la Premier League defendiendo el arco del Everton, reconoció que el compromiso tiene un peso distinto, aunque insistió en que el plantel inglés lo aborda como una tarea más dentro de la hoja de ruta. Según planteó, el objetivo del grupo pasa por sostener la unión interna y seguir presionando hasta el final del torneo.

Su mensaje, curiosamente, es casi calcado al que eligieron del otro lado del vestuario. Tras la clasificación argentina ante Suiza, Lionel Scaloni ya había marcado la misma línea con una frase seca: "No busquemos otra cosa". El técnico de la Albiceleste evitó alimentar la mística de un cruce cargado de historia y remarcó su admiración por Thomas Tuchel, su colega inglés.

Qué dijo Jordan Pickford sobre Lionel Messi antes de la semifinal del Mundial 2026

El capítulo más jugoso llegó cuando le preguntaron por Lionel Messi. Pickford, que nunca lo enfrentó en su carrera, admitió que crecerá viéndolo por televisión y que ahora le toca medirlo cara a cara. Habló de una figura a la que siguió desde chico y valoró la magnitud de sus números en el fútbol mundial.

El arquero advirtió que Inglaterra no puede permitirse concentrar toda su preparación en el rosarino, porque Argentina tiene otras vías de daño. En su lectura, el equipo de Tuchel debe estudiar tanto las fortalezas del conjunto sudamericano como las debilidades que pueda explotar.

Consultado puntualmente por la chance de un penal ante el capitán argentino —que erró dos ejecuciones en el torneo—, Pickford descartó que eso pueda condicionarlo. Sostuvo que no cree que Messi vaya a sentir temor si tiene que patear otro.

El historial, las "artes oscuras" y una rivalidad que vuelve

El arquero también esquivó el terreno pantanoso del pasado. Cuando un periodista británico deslizó las llamadas dark arts que se le atribuyen a los futbolistas argentinos, Pickford defendió el comportamiento de su seleccionado durante toda la Copa del Mundo y remarcó que evitaron cualquier tipo de encontronazo.

Tampoco quiso detenerse en el recordado cruce entre Diego Simeone y David Beckham en Francia 1998, que terminó con la expulsión del inglés y el triunfo argentino. Sobre el último antecedente entre ambos, el amistoso de 2005 en Ginebra que ganó Inglaterra 3-2, se limitó a señalar que pasó demasiado tiempo.

Ese partido tuvo goles de Michael Owen y Wayne Rooney para los europeos, y de Hernán Crespo y Walter Samuel para la Albiceleste. En el historial global, la ventaja es inglesa: seis triunfos, seis empates y tres derrotas.

La semifinal Argentina-Inglaterra se jugará el miércoles 15 de julio desde las 16 en el estadio de Atlanta, la misma sede donde el equipo de Scaloni protagonizó la remontada ante Egipto en octavos. Del otro lado del cuadro, Francia y España definen este martes en Dallas al rival de la final del domingo 19 en Nueva York/Nueva Jersey.