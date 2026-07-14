La explosiva frase de Diego Maradona Jr con la que cruzó a Scaloni previo al Argentina-Inglaterra

El hijo del recordado '10' de la Selección argentina fue contundente en su análisis previo al duelo de semifinales por el Mundial 2026.

El Inglaterra - Argentina de las semifinales por la Copa del Mundo ya levantó temperatura. Figuras históricas del seleccionado inglés y de nuestro país se cruzaron mediante los medios de comunicación en torno a un duelo histórico en el que hay mucha expectativa puesta por un contexto histórico que inevitablemente da vuelta en la cabeza de los hinchas.

Se siente la alta tensión, y es por eso que figuras como Lionel Scaloni o algunos jugadores de la Scaloneta, salieron a bajarle la espuma al duelo en sus declaraciones para que ese deseo de ganar no se transforme en violencia. Es que minutos más tarde de la victoria argentina sobre Suiza, se registraron algunos enfrentamientos entre hinchas de las dos parcialidades. Ante las declaraciones Scaloni donde alegó que se trata de "un partido más", Diego Maradona JR , hijo de Diego Armando, cruzó al entrenador de la mayor.

En diálogo con el diario Marca de España, Diego hizo referencia a la carga emocional del partido que tiene como antecedente histórico la victoria argentina en México 1986 donde su padre convirtió "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo". "Mi papá no lo vería como un partido normal, como un partido más. Para todos los argentinos y maradonianos será una cita distinta, donde se vienen a la mente todo lo de Malvinas y todos nuestros hermanos que murieron allí y luego, lo que pasó con papá en el 86", dijo en su relato.

Luego, insistió en su hipótesis que se contrapone a lo esbozado por Scaloni:"Mi viejo ganó un choque histórico y desde entonces nada es normal contra Inglaterra. Nunca va a ser un partido normal y éste en concreto va a ser duro para nuestra Selección. Es verdad que Inglaterra está bien, pero hay que enfrentar y ganarles a los campeones del mundo. Va a ser duro… para los dos."

Las declaraciones de Scaloni sobre el partido

"El mensaje ante Inglaterra es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Tienen un gran entrenador, que aprecio, pero repito: es un partido de fútbol", había soltado en conferencia de prensa tras la victoria ante Suiza.

Pipo Gorosito atendió a Gary Neville en la previa de Argentina-Inglaterra

Las copa del mundo dan para todo y pasan cosas insólitas. Así ocurre con el Mundial 2026, donde el próximo miércoles Argentina e Inglaterra se enfrentarán en semifinales. Este lunes, Néstor "Pipo" Gorosito, actual entrenador de San Lorenzo y una de las voces más reconocidas del fútbol argentino, generó un fuerte revuelo en las redes sociales después de responder de manera explosiva al ex defensor inglés Gary Neville.

El otrora lateral de la selección de Inglaterra había puesto en duda con dureza el rendimiento de Cristian Romero y Lisandro Martínez en el Mundial, lo que desencadenó la mordaz e inmediata reacción del "Pipo".

Todo comenzó cuando Neville calificó como "demasiado agresivo y arriesgado" el planteamiento de la pareja de centrales albiceleste para una instancia tan exigente como una semifinal del mundo: "No veo ninguna manera en que no marquemos al menos 2 goles contra Argentina. Los llamo la mejor-peor dupla defensiva central del mundo."

Además, el exjugador y actual entrenador británico agregó: "Pasan de lo sublime a lo ridículo. Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez que parecen regalar un gol entre los dos por partido. Luego los ves de nuevo y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todos lados."

Como suele hacer gala de su carácter frontal y sin vueltas, el técnico argentino aprovechó un envío para Sebastián Vignolo, quien se encontraba al aire, y se refirió al actual analista de la televisión europea. "Díganle a este Gary Neville que lo único que sabía hacer era el lateral, pedazo de tronco", disparó el DT de San Lorenzo, en clara alusión a las carencias técnicas que el británico arrastraba en sus tiempos como jugador.

Y redondeó con otra frase contundente: "Los defensores argentinos son cracks, él no sabía que se jugaba con el pie", con lo que respaldó con fuerza a la dupla central titular de Lionel Scaloni, destacando la enorme calidad individual que ambos demuestran en cada partido.