Scaloni celebró la victoria de la Selección y dejó un aviso antes de enfrentar a Inglaterra

La Albiceleste alcanzó las semifinales del Mundial 2026 y se medirá ante los ingleses. Del otro lado se cruzan Francia e Inglaterra.

Lionel Scaloni analizó la sufrida victoria de la Selección Argentina por 3-1 ante Suiza , este sábado en el Kansas City Stadium, por los cuartos de final del Mundial 2026 . Después de conseguir el pase a semifinales, el entrenador reconoció las dificultades que atravesó el equipo y ya comenzó a mirar hacia el próximo desafío frente a Inglaterra.

El técnico admitió que el desarrollo estuvo lejos de ser sencillo y destacó las características del rival europeo. “Sabíamos que era un equipo físico, nos pusieron mucha dificultad”, afirmó en la tradicional entrevista con FIFA realizada una vez terminado el encuentro.

Scaloni también fue autocrítico con el rendimiento argentino y reconoció que la expulsión de Breel Embolo modificó el escenario del partido. “No fuimos capaces de salir de distintas situaciones. Hoy la suerte estuvo de nuestro lado, le echaron a una a ellos y el equipo atacó después de eso”, señaló. Luego agregó: “Tenemos cosas por mejorar pero ganando siempre es mejor”.

Con Argentina nuevamente entre las cuatro mejores selecciones del mundo, el entrenador valoró la dimensión de lo conseguido y anticipó lo que espera en la próxima instancia. “Es muy lindo estar en una semifinal nuevamente. Da igual que sea Inglaterra o Noruega”, expresó antes de conocer al rival. Más tarde advirtió: “Nos vamos a encontrar con esto, Inglaterra es un equipo que juega muy bien, que tiene un gran entrenador (Thomas Tuchel). Nos vamos a recuperar que es lo más importante”.

“LO QUE CONSIGUIÓ ESTE EQUIPO ES HISTÓRICO”



La palabra de Lionel Scaloni luego de la clasificación de Argentina a semifinales del #MundialEnDSPORTS.@barbiefritzler #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Wbo1gGS7yp — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Argentina había comenzado en ventaja gracias a un cabezazo de Alexis Mac Allister a los 10 minutos del primer tiempo, tras un córner ejecutado por Lionel Messi. Sin embargo, Suiza controló largos pasajes del encuentro y consiguió el empate a través de Dan Ndoye en el complemento. Poco después, la expulsión de Embolo por doble amarilla dejó al conjunto europeo con diez futbolistas y cambió el desarrollo.

La Albiceleste no logró romper la resistencia de Gregor Kobel durante el tiempo reglamentario y tuvo que esperar hasta el segundo período del alargue para definir la clasificación. Julián Álvarez marcó el 2-1 con un espectacular remate al ángulo y Lautaro Martínez sentenció el 3-1 de contraataque, resultado que aseguró el boleto a semifinales y el cruce con Inglaterra en Atlanta.

Cuándo se juega la semifinal Argentina-Inglaterra por el Mundial 2026: hora y TV

Atlanta se vestirá de gala el próximo miércoles a las 16, cuando Argentina e Inglaterra se enfrenten en una de las semifinales del Mundial 2026.

El duelo, que promete ser uno de los partidos más vibrantes del torneo, tendrá lugar en el imponente Mercedes-Benz Stadium, y pondrá en juego el último boleto a la final para una de las dos potencias del fútbol mundial.

Este cruce ante Inglaterra tendrá un sabor especial, ya que será el quinto enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones y la séptima semifinal que disputa la Argentina en toda su historia copera. El historial, cargado de pasión y épica, añade un condimento extra a una eliminatoria que ya es noticia en todo el planeta.

El partido será transmitido por TyC Sports, DSports y la TV Pública.