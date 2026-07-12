Cómo reflejaron las tapas de los diarios del mundo el triunfo de Argentina ante Suiza

Algunos señalaron que no tuvo buen juego, otros apuntaron a la tarjeta roja del jugador helvético. También apuntaron al cruce con Inglaterrra en una de las semifinales.

Tras la victoria de la Selección Argentina frente a la de Suiza por 3 a 1, las principales tapas de diarios online del mundo se refirieron tanto al pase a semifinales del Mundial 2026 como a la expulsión del jugador Breel Embolo.

El diario Mundo Deportivo hizo referencia al pase a semifinales donde se la albiceleste se enfrentará a Inglaterra. "Julián le regala a Messi el clásico con Inglaterra que le faltaba", titula el medio catalán. "Es la mano de Diego desde el cielo. Ve que Argentina la pasa mal, que Suiza lo empata y que viene por más. Y entonces desde allá arriba inventa una decisión arbitral amparado en el VAR para aliviar la situación. Quiere que el Dios que quedó en la tierra disfrute su Argentina-Inglaterra en un Mundial", resumió tras indicar que llega a las semis con lo justo.

Hace un apartado por la expulsión del jugador suizo, que marca un punto de inflexión en el encuentro. "Embolo sufre la expulsión más surrealista de la historia" por la activación del protocolo "Confusión de identidad", nuevo en el mundial.

En el Reino Unido, el diario The Sun tituló en su versión online Batalla campal: Argentina 3 Suiza 1: Messi y compañía clasifican a Inglaterra para las semifinales del Mundial gracias a los goles de Álvarez y Martínez en la prórroga.

En la nota, se suman a la campaña contra la selección al señalar: "Argentina, con doce jugadores, venció a Suiza, que jugó con diez, para que Lionel Messi pudiera continuar su carrera en la Copa del Mundo y para enfrentarse a Inglaterra". Se ataja al explicar: "Al menos eso es lo que dirán los teóricos de la conspiración después de que el delantero suizo Breel Embolo recibiera una segunda tarjeta amarilla por simular una falta tras la intervención del VAR" .

"Argentina 3-1 Suiza: Los argentinos ganan en la prórroga y avanzan a la semifinal contra Inglaterra", titula O Globo de Brasil. Destacó como mejor jugador a Lisandro Martínez. “Lejos de ser una actuación brillante de Messi, el argentino más destacado fue Lisandro Martínez. Sólido durante todo el partido, el defensa ganó la mayoría de sus duelos, realizó importantes coberturas y apareció en el momento más crítico al bloquear un disparo de Ndoye dentro del área”.

Aseguró que "Argentina estuvo lejos de ofrecer un gran espectáculo durante gran parte del partido y tuvo dificultades para superar la defensa suiza. Sin embargo, el encuentro adquirió proporciones dramáticas tras la expulsión de Embolo, y la prórroga elevó el nivel técnico y emocional del enfrentamiento. En el tiempo extra, los argentinos aprovecharon su superioridad numérica para decidir la clasificación con autoridad".

El diario de EE.UU ya los pone como favoritos a los ingleses en el próximo partido. "Probabilidades de la semifinal del Mundial Inglaterra-Argentina: Los Tres Leones son favoritos contra el equipo de Lionel Messi", tituló ni bien terminó el encuentro con Suiza.

Mencionó las duplas que se enfrentarán en semidinales. Destacó la de España- Francia y también sostuvo que la de Inglaterra- Argentina "cuenta con dos campeones, pero este último encuentro tiene una historia mucho más interesante". Hizo referencia a otro condimento: la guerra por las Islas Malvinas.

"Inglaterra y Argentina tienen una historia que se repite dentro y fuera del campo. La Guerra de las Malvinas de 1982 aún impide que los árbitros inlgeses dirijan partidos de Argentina", recordaron.