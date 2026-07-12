El único que no festejó: la bronca de Lionel Scaloni tras el tercer gol de Argentina ante Suiza
El DT se largó a llorar en el tanto de la Araña y, cuando Lautaro lo definió, le gritó a Pablo Aimar: todo terminó entre risas.
Lionel Scaloni protagonizó una de las imágenes más emotivas de la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026. El entrenador vivió con enorme intensidad el triunfo 3-1 sobre Suiza y sus reacciones durante los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez reflejaron el desahogo acumulado tras un partido cargado de tensión, nervios y sufrimiento.
Cómo reaccionó Lionel Scaloni a los dos últimos goles de Argentina
El momento más conmovedor llegó con el espectacular derechazo de la Araña en el tiempo suplementario. Mientras el resto del cuerpo técnico salía disparado para celebrar el gol que volvía a poner a la Albiceleste en ventaja, el estratega permaneció inmóvil junto al banco de suplentes. Con las manos cubriéndose el rostro, el DT rompió en llanto y dejó escapar toda la emoción contenida después de más de cien minutos de máxima exigencia.
A pocos metros de él, Pablo Aimar y Roberto Ayala reaccionaron de manera completamente distinta. Ambos comenzaron a correr y a festejar desaforadamente el gol de la ex River, conscientes de que la clasificación volvía a quedar al alcance del combinado nacional. El técnico, en cambio, necesitó unos segundos para procesar el momento antes de volver a concentrarse en el partido.
La escena cambió por completo cuando el Toro convirtió el tercer tanto que sentenció definitivamente la historia. En lugar de salir corriendo a celebrar con los jugadores, Scaloni se dio vuelta de inmediato y buscó al Payasito. Con evidente tensión, comenzó a hablarle con vehemencia mientras descargaba toda la adrenalina acumulada durante el encuentro.
La vehemente conversación entre Lionel Scaloni y Pablo Aimar
Las cámaras captaron ese intercambio entre ambos integrantes del cuerpo técnico. El ayudante de campo escuchó atentamente el desahogo del entrenador, asintiendo con la cabeza y respondiendo con una sonrisa mientras le daba varias palmadas en la espalda. El gesto reflejó la complicidad que mantienen desde hace años y cómo ambos atravesaron juntos otro partido cargado de emociones.
Con el paso de los segundos, la tensión fue dando lugar al alivio. Scaloni terminó sonriendo junto a Aimar, consciente de que Argentina había conseguido una nueva clasificación entre los cuatro mejores del mundo. Después del sufrimiento, la descarga emocional dio paso a la alegría por un equipo que volvió a responder en un momento límite y que ahora buscará frente a Inglaterra un lugar en una nueva final del Mundial.
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