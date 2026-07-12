El único que no festejó: la bronca de Lionel Scaloni tras el tercer gol de Argentina ante Suiza

El DT se largó a llorar en el tanto de la Araña y, cuando Lautaro lo definió, le gritó a Pablo Aimar: todo terminó entre risas.

Lionel Scaloni protagonizó una de las imágenes más emotivas de la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 . El entrenador vivió con enorme intensidad el triunfo 3-1 sobre Suiza y sus reacciones durante los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez reflejaron el desahogo acumulado tras un partido cargado de tensión, nervios y sufrimiento.

El momento más conmovedor llegó con el espectacular derechazo de la Araña en el tiempo suplementario. Mientras el resto del cuerpo técnico salía disparado para celebrar el gol que volvía a poner a la Albiceleste en ventaja, el estratega permaneció inmóvil junto al banco de suplentes. Con las manos cubriéndose el rostro, el DT rompió en llanto y dejó escapar toda la emoción contenida después de más de cien minutos de máxima exigencia.

A pocos metros de él, Pablo Aimar y Roberto Ayala reaccionaron de manera completamente distinta. Ambos comenzaron a correr y a festejar desaforadamente el gol de la ex River, conscientes de que la clasificación volvía a quedar al alcance del combinado nacional. El técnico, en cambio, necesitó unos segundos para procesar el momento antes de volver a concentrarse en el partido.

Así fue la reacción de Lionel Scaloni al gol de Julián Álvarez contra Suiza en el #Mundial2026 . pic.twitter.com/YQQiZZjBeX

La escena cambió por completo cuando el Toro convirtió el tercer tanto que sentenció definitivamente la historia. En lugar de salir corriendo a celebrar con los jugadores, Scaloni se dio vuelta de inmediato y buscó al Payasito. Con evidente tensión, comenzó a hablarle con vehemencia mientras descargaba toda la adrenalina acumulada durante el encuentro.

La vehemente conversación entre Lionel Scaloni y Pablo Aimar

Las cámaras captaron ese intercambio entre ambos integrantes del cuerpo técnico. El ayudante de campo escuchó atentamente el desahogo del entrenador, asintiendo con la cabeza y respondiendo con una sonrisa mientras le daba varias palmadas en la espalda. El gesto reflejó la complicidad que mantienen desde hace años y cómo ambos atravesaron juntos otro partido cargado de emociones.

¿FESTEJO? ¡NO, ENOJO!



Argentina marcó el 3-1 contra Suiza y Scaloni no se guardó nada#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pfkTIhp8sR — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Con el paso de los segundos, la tensión fue dando lugar al alivio. Scaloni terminó sonriendo junto a Aimar, consciente de que Argentina había conseguido una nueva clasificación entre los cuatro mejores del mundo. Después del sufrimiento, la descarga emocional dio paso a la alegría por un equipo que volvió a responder en un momento límite y que ahora buscará frente a Inglaterra un lugar en una nueva final del Mundial.