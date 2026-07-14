Mundial 2026, semifinal: a qué hora juegan Francia y España la semifinal, posibles formaciones y dónde ver

Francia y España abren las semifinales este martes en Dallas. Horario, TV, el árbitro elegido por la FIFA y las formaciones probables de un duelo con historia.

El Mundial 2026 entra en su tramo decisivo y este martes 14 de julio Francia y España abren las semifinales en Dallas, desde las 16 . El ganador se instala en la final del domingo 19 en Nueva Jersey y espera por el vencedor del cruce entre Argentina e Inglaterra, que se juega el miércoles en Atlanta.

El duelo enfrenta a las dos selecciones que más credenciales acumulan en el torneo. Francia, subcampeona vigente y campeona en 2018, llega invicta y con la delantera más temida del campeonato. España, en tanto, volvió a una semifinal mundialista después de 16 años, tras eliminar a Bélgica en cuartos con un gol agónico de Mikel Merino.

En la Argentina, el partido se podrá seguir por Telefe, TV Pública, DSports y TyC Sports , además del streaming de Disney+. La transmisión arranca con la previa desde media tarde y el encuentro tendrá el clásico condimento de los horarios accesibles para el público local, que este miércoles tendrá su propia cita con la Selección.

La designación arbitral también se conoció: el juez del cruce será el salvadoreño Iván Barton, con más de 300 partidos oficiales dirigidos y experiencia previa en torneos de Concacaf. Su nombre no es menor en un partido de esta temperatura, con dos equipos que apuestan a ritmos distintos y a la disputa constante en la mitad de la cancha.

Las formaciones probables

Del lado francés, Didier Deschamps repetiría el once que venció 2-0 a Marruecos en Boston: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé, autor de siete goles en el certamen y máximo artillero del equipo.

En España, Luis de la Fuente todavía no confirmó su equipo. La defensa aparece como el sector más firme, mientras que la principal incógnita pasa por saber si Mikel Merino será titular o volverá a entrar desde el banco, como ocurrió en octavos y cuartos. Arriba, la duda es quién acompañará a Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

El propio Yamal, que llegó a los 18 años con una vara altísima, respondió a las críticas por su rendimiento en el torneo. "Hay muchas posibilidades de que mi gran partido sea mañana", afirmó en conferencia de prensa. El extremo del Barcelona sostuvo que las expectativas externas no le modifican la manera de encarar los partidos grandes.

De la Fuente, por su parte, relativizó el favoritismo francés al recordar que España ganó los dos últimos enfrentamientos entre ambos. "Creo que están igual de preocupados", deslizó el entrenador, en referencia a las semifinales de la Eurocopa 2024 y de la Nations League.

Un historial cargado

El balance general favorece a España, con 18 victorias, 13 derrotas y 7 empates en 38 partidos. Pero en cruces de eliminación directa la estadística se invierte: Francia acumula cuatro triunfos y tres caídas. El único antecedente mundialista se dio en los octavos de final de Alemania 2006, cuando los galos remontaron y ganaron 3-1.

Hay además un factor logístico que asomó en la previa. España recorrió cerca de 15.500 kilómetros desde su debut en Chattanooga, entre Estados Unidos y México, mientras que Francia, con base en Boston, apenas superó los 5.000. Los jugadores españoles descartaron que el desgaste sea una excusa.