Scaloni, entre un posible cambio y bajar los decibeles al partido ante Inglaterra

El técnico argentino habló este martes por la noche, en el día previo al choque entre la selección y los británicos.

En uno de los momentos más importantes de su muy exitoso ciclo, Lionel Scaloni dio la conferencia de prensa de rigor, en la previa al duelo de este miércoles de su selección ante Inglaterra . El partido a disputarse en Atlanta , por las semifinales del Mundial 2026 , será histórico pase lo que pase, por la carga futbolística y emotiva que tiene.

En ese contexto, respondió las preguntas de los periodistas y dejó en claro sus conceptos. Obviamente, evitó dar precisiones sobre nombres concretos, pero reconoció que existe la posibilidad de que haya cambios en la mitad de la cancha.

"El equipo lo tengo en la cabeza, todavía no se los dije a los jugadores. Podríamos hacer algún cambio pensando en hacerle daño al rival y protegernos de lo bueno que tienen ellos. La idea es salir con lo mejor que tenemos. Los chicos están bien. En principio, todos los que terminaron cansados o con calambres están bien", comenzó diciendo en el primer intercambio con los periodistas.

"El equipo que saltará al campo mañana es el que yo considero el mejor. Ningún jugador juega por lo que ha hecho en el pasado, sino por lo que está haciendo ahora", agregó.

"LOS JUGADORES QUE ENTRAN A LA CANCHA LO HACEN POR LO QUE ESTÁN DANDO, NO POR LO QUE DIERON ANTES"



Lionel Scaloni, antes del duelo ante Inglaterra por un lugar en la FINAL. @nanisenra#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/MsapkpxXH1 — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

"No me importa cómo nos sentimos. Estamos en una semifinal del Mundial. Hace un mes y medio, habría firmado por esto sin dudarlo. Estamos increíblemente emocionados, así que no importa si estamos cansados o no. El objetivo era llegar aquí como fuera, y aquí estamos", añadió.

“Nos sobran las ganas, la ambición. Nosotros necesitamos recuperar jugar al fútbol, con la pelota, que es donde nosotros siempre nos hicimos fuerte. Todo lo otro lo tenemos. Mis jugadores siempre han dejado todo. No nos tenemos que olvidar de jugar y eso es lo más importante”, subrayó.

Scaloni y lo extrafutbolístico

Mucho se habla de lo adyacente el juego en un partido ante Inglaterra. La guerra de Malvinas y el antecedente de 1986 está muy presente, pero el entrenador ratificó lo que dijo apenas su equipo le ganó a Suiza el sábado pasado.

“Esto es un partido de fútbol, ¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos hacer nosotros con lo que pasó años atrás? Es inútil. Forma parte de nuestra historia triste todo lo que pasó, pero yo no me puedo poner acá a decir que es más que un partido. Hay gente que ha sufrido mucho, sería una locura. La realidad es que es un partido de fútbol y nada más. Yo no estoy acá para meter más nafta al fuego, me parece que no corresponde. Mis jugadores saben muy bien que es una semifinal de un Mundial, ya eso es un montón. Todo lo otro fue una historia muy triste para nosotros como para volver a removerla. Tenemos memoria, nos acordamos, pero no es necesario ahora mismo hablar de esto”.