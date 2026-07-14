Las polémicas declaraciones de las familias de la Selección Argentina ante el cruce con Inglaterra

A horas de la semifinal del Mundial 2026, Valu Cervantes y la mamá de Alexis Mac Allister coincidieron en un punto que despertó sentimientos encontrados entre los argentinos.

Mientras crece la expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra , dos familiares de futbolistas de la Selección sorprendieron con declaraciones que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Tanto Valu Cervantes , pareja de Enzo Fernández, como Silvina Riela , madre de Alexis Mac Allister, coincidieron en destacar el cariño que sienten por Inglaterra , el país donde viven o vivieron junto a sus familias.

Las declaraciones generaron repercusión porque llegan en la previa de uno de los partidos con mayor carga histórica para el fútbol argentino, marcado por la rivalidad deportiva y el recuerdo permanente de la Guerra de Malvinas.

La Selección enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026. El ganador accederá a la gran final, donde enfrentará a España.

"No tenemos enemistad con Inglaterra"

En diálogo con el medio Aire de Santa Fe, desde el aeropuerto de Kansas, Valu Cervantes contó cómo vive la familia de Enzo Fernández la previa del encuentro y explicó que sus hijos tienen una mirada diferente por haber nacido y crecido en Inglaterra.

"El eje político no lo llevamos porque Benja, mi hijo, nació allá. No lo dejamos saltar tampoco", comentó entre risas, en referencia al clásico cántico de los hinchas argentinos: "El que no salta es un inglés".

La influencer explicó que tanto Benjamín como Olivia tienen un vínculo especial con ese país.

"Olivia también dice 'es donde yo vivo'. Son niños y lo hablan desde la inocencia, así que para ellos también es raro".

Además, destacó que ella y Enzo Fernández sienten un fuerte agradecimiento hacia Inglaterra después de tres años viviendo allí.

"Nosotros lo vivimos igual. Ya hace tres años que vivimos allá, así que va a ser un encuentro muy lindo. Es un país que también a nosotros nos dio mucho". "Nosotros lo vivimos igual. Ya hace tres años que vivimos allá, así que va a ser un encuentro muy lindo. Es un país que también a nosotros nos dio mucho".

Sin embargo, dejó en claro que eso no cambia el deseo de ver ganar a la Selección.

"La pica está, pero es futbolística. Va a ser un partido increíble, ojalá que ganemos".

La mamá de Alexis Mac Allister también sorprendió

Las declaraciones de Valu Cervantes encontraron eco en las palabras de Silvina Riela, madre de Alexis Mac Allister, quien también habló sobre cómo cambió su visión de Inglaterra luego de conocer el país durante la carrera de su hijo.

En una entrevista con Radio Mitre, aseguró que llegó con muchos prejuicios, pero que la experiencia fue completamente distinta.

"Pensé que me iba a encontrar con gente fría. Son muy educados y respetuosos. Hemos sido cobijados por un país que nos trató de la mejor manera".

Luego contó una divertida situación que vive cada vez que juega la Selección y suena uno de los cánticos más populares de la hinchada argentina.

"Mi nieta nació en Inglaterra. Así que cuando todos cantan 'el que no salta es un inglés', yo me quedo sentada con ella. No puedo decir lo mismo". "Mi nieta nació en Inglaterra. Así que cuando todos cantan 'el que no salta es un inglés', yo me quedo sentada con ella. No puedo decir lo mismo".

La mujer explicó que la rivalidad histórica existe, pero que en lo personal aprendió a diferenciar el conflicto político de las personas que conoció durante la estadía de su hijo en el fútbol inglés.

Mac Allister también pidió separar la historia del fútbol

Después de la victoria sobre Suiza en los cuartos de final, Alexis Mac Allister también había dejado un mensaje en esa misma línea.

El mediocampista del Liverpool reconoció la importancia histórica del cruce, aunque pidió no trasladar esa rivalidad a la gente.

"Entendemos toda la rivalidad que hay por la historia. Pero eso no es culpa de su gente ni de la nuestra". "Entendemos toda la rivalidad que hay por la historia. Pero eso no es culpa de su gente ni de la nuestra".

Además, recordó que lleva seis años viviendo en Inglaterra y destacó el respeto con el que siempre fue tratado.

"Tengo mucho respeto por ellos porque siempre me trataron de la mejor manera. Futbolísticamente nos quieren ganar y nosotros también. Va a ser una linda batalla".

La Selección argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026.