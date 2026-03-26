El golazo de Mbappé para la victoria de Francia ante Brasil en un amistoso

El jugador del Real Madrid puso en ventaja a su selección en un partido de preparación para el Mundial 2026.

Mbappé marcó un golazo en la victoria de Francia ante Brasil.

Francia venció a Brasil 2-1 en un amistoso internacional de preparación para el Mundial 2026 . En uno de los partidos más interesantes de la jornada, con dos potenciales candidatos a levantar la copa en Estados Unidos, Kylian Mbappé fue determinante al abrir el marcador con un golazo.

A los 30 minutos del primer tiempo, el delantero francés se filtró entre la defensa tras un gran pase largo, ganó en velocidad y definió picándola con sutileza por encima del arquero brasilero , dándole la ventaja inicial a su selección.

Con este tanto, el futbolista del Real Madrid llegó a los 56 tantos con Francia, quedando a uno de igualar a Olivier Giroud como el máximo artillero de la selección europea . Con sus 27 años, es solo cuestión de tiempo para que lo consiga.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037293014272393531?s=20&partner=&hide_thread=false ¡A UNO DE HACER HISTORIA! Kylian Mbappé quedó a UN GOL de alcanzar a Olivier Giroud como máximo goleador de la Selección de Francia. pic.twitter.com/k3t8fs68FZ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026

Así fue el partido entre Francia y Brasil

Las dos selecciones, que serán protagonistas en la próxima Copa del Mundo, jugaron un partido muy intenso, que recién se abrió con el gol de Mbappé, que le permitió manejar el resultado.

Aunque el encuentro se volvió a igualar en el desarrollo cuando a los 10 minutos del complemento, Upamecano derribó a Wesley, que se iba mano a mano con el arquero francés, lo que llevó, vía intervención del VAR, a la expulsión del central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037279578205360496?s=20&partner=&hide_thread=false ¡FRANCIA SE QUEDA CON 10! Tras la revisión del VAR, Upamecano fue expulsado por esta acción sobre Wesley vs. Brasil.



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A pesar de la superioridad numérica, a los 19 del segundo tiempo, Francia agarró nuevamente en velocidad mal parada a la defensa de Brasil, y Ekitike definió, al igual que Mbappé, picándo la pelota ante el arquero para el 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037282641624359051?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡¡OTRA VEZ SE LA PICARON A EDERSON!!! ¡¡UNA DELICATESSEN DE EKITIKE PARA EL 2-0 DE FRANCIA VS. BRASIL!!



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Brasil reaccionó y descontó a los 22 minutos de la segunda parte: en una jugada que se ensució por varios idas y vueltas, Bremer la empujó debajo del arco para el 2-1, que terminó siendo definitivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037285805446541793?s=20&partner=&hide_thread=false ¡LA VERDEAMARELA DESCUENTA! Bremer llegó para empujarla y anotó el 1-2 de Brasil vs. Francia en Boston.



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Lo que le queda a Francia y Brasil en esta fecha FIFA

Ambas federaciones apostaron por amistosos de peso en esta fecha FIFA, al contrario de lo que decidió la AFA para la selección de Lionel Scaloni. El próximo martes, Brasil enfrentará a Croacia, mientras que Francia se verá las caras contra Colombia.

Esta fecha FIFA es la última antes del Mundial 2026, por lo que los entrenadores tienen esta última oportunidad para definir la lista de convocados para el torneo de selecciones.

En Francia, las cosas parecen estar más definidas para Didier Deschamps, que tiene una base todavía joven que disputó la final en Qatar 2022, y algunos que se consagraron en Rusia 2018. También tiene futbolistas que hacen sus primeros pasos y son parte del buen recambio. En Estados Unidos, los galos buscarán algo que pocos lograron: jugar tres finales de Mundial consecutivas.

Carlo Ancelotti, por su parte, tiene algunas dudas más profundas. Su ciclo no viene andando sobre ruedas, con tres derrotas y dos empates en nueve partidos. Solo derrotó a Paraguay y Chile en Eliminatorias y a Corea del Sur y Senegal en amistosos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037291749291245648?s=20&partner=&hide_thread=false BRASIL CON ANCELOTTI COMO DT: 9 partidos y 3 DERROTAS...



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La mayor incógnita que tendrá la lista de convocados de Brasil hasta el último momento es la ausencia o presencia de Neymar. Por ahora, el galardonado técnico no lo llamó, pero tampoco le cerró la puerta. Según fuentes, el jugador del Santos está haciendo una preparación especial por si le toca ser parte.