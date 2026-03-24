Lesión de Mbappé: desde Francia aseguran que los médicos del Real Madrid le analizaron la rodilla incorrecta

Esta grave situación con la estrella del fútbol mundial derivó en despidos en ese departamento de la Casa Blanca.

Una denuncia desde Francia apuntó contra el Real Madrid por un presunto error médico en el diagnóstico del delantero Kylian Mbappé , que incluyó la revisión de la rodilla equivocada y derivó en el despido del cuerpo médico, en la antesala del Mundial 2026.

El periodista Daniel Riolo, de RMC Sport, aseguró que el delantero sufrió un diagnóstico erróneo tras presentar molestias en la rodilla izquierda a fines de 2025. Hubo muchos rumores en el medio sobre una posible lesión que lo podría dejar fuera del Mundial 2026 .

Según su versión, el futbolista quedó disconforme con la evaluación en Madrid, viajó a Francia y allí un especialista constató fallas graves : “Vino a consultar a un médico en Francia que constató que en Madrid habían trabajado mal”, afirmó.

Riolo sostuvo que el error influyó en la decisión del club de despedir a su staff médico a comienzos de este año, una medida explicada por la acumulación de lesiones, aunque con el caso Mbappé como factor central: “El diagnóstico fue tan catastrófico que el club despidió a todo el equipo médico”, señaló, y calificó la situación como “una vergüenza total”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AdriRM33/status/2036459500543021553?s=20&partner=&hide_thread=false Daniel Riolo, periodista de RMC: "El diagnóstico que los médicos del Real Madrid le hicieron a Mbappé fue catastrófico. Por eso el club despidió a todos.



"Los médicos le examinaron la rodilla que no estaba lesionada. El fallo fue muy grave."



pic.twitter.com/wUxseBtDpu — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) March 24, 2026

El diagnóstico inicial de los médicos del club había sido un esguince en la rodilla, lo que no generaba una gran preocupación. El francés siguió jugando durante tres partidos, cuando decidió buscar una segunda opinión por el continuo dolor. Allí descubrieron el error del Real Madrid, ya que Mbappé realmente tenía un desgarro parcial del ligamento de la rodilla, lo que podría haber terminado en una rotura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2036518102238896604?s=20&partner=&hide_thread=false [CONFIRMADO] Real Madrid le hizo una resonancia magnética en la RODILLA EQUIVOCADA a Kylian Mbappé.



Luego de este estudio, jugó TRES PARTIDOS más, antes de que se detectara el error.



Una tomografía adicional de su pierna izquierda informó un DESGARRO PARCIAL DEL… https://t.co/SNsNtLyuO9 pic.twitter.com/zAmoDoFzc6 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 24, 2026

El punto más llamativo se vincula con la supuesta confusión en la revisión clínica: los médicos habrían analizado la rodilla equivocada, lo que explica la falta de mejoría y que el jugador disputara partidos sin conocer el alcance real de su lesión.

Ante la falta de respuestas, Mbappé viajó a París y fue atendido por Bertrand Sonnery-Cottet, quien descartó cirugía y definió un tratamiento muscular de 15 días que permitió su regreso sin dolor.

El propio jugador habló sobre su lesión y manifestó: "Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100%. He tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París. No sabía por qué me dolía, por qué esos dolores, y saberlo es una primera etapa para curarse".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2036480795309658545?s=20&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE el escándalo que se armó en Francia por el supuesto error de Real Madrid, al EQUIVOCARSE de RODILLA en la lesión de Kylian Mbappé.



Los médicos del club español le dieron un 'MAL DIAGNÓSTICO', a Kylian no le gustó nada, se enojó y se fue a París a consultar… pic.twitter.com/I0hriofLyC — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 24, 2026

La ex nutricionista del Real Madrid opinó sobre el caso Mbappé

Itziar González, ex nutricionista del Real Madrid que denunció al club por impedirle trabajar, opinó sobre el caso de Mbappé: "Con suerte se buscará gente competente y con educación, en lugar de narcisistas ignorantes enchufados que dañan a los chavales".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlbertOrtegaES1/status/2036535328236781919?s=20&partner=&hide_thread=false La exnutricionista del Real Madrid que denunció al club por acoso laboral y sufrió "el odio de los servicios médicos de club" responde en Instagram.



Dice que son "narcisistas ignorantes enchufados que dañan a los chavales" y que ponen "suplementos en función de Chat GPT". https://t.co/aS400NMTbP pic.twitter.com/3Z6isGIjZJ — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) March 24, 2026

González había denunciado que en el departamento médico del club le pedían que no se metiera en su espacio, y le impedían el trato con los jugadores, explicándole que tenía suerte de cobrar sin tener que trabajar.

Incluso, la nutricionista explicó que el equipo médico basaba la entrega de suplementos a los futbolistas por lo que decía la versión gratis de Chat GPT, sin la búsqueda de la opinión de una profesional preparada.