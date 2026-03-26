Scaloni en conferencia de prensa: "No te garantiza nada jugar contra los mejores"

El entrenador de la selección argentina habló en el día previo a la fecha FIFA y los duelos contra Mauritania y Zambia.

Uno de los puntos más criticados por el público futbolero por estos tiempos son los rivales de la selección argentina en los próximos amistosos. El equipo de Lionel Scaloni tenía programada la Finalíssima contra España en esta fecha FIFA, pero al caerse ese partido por el conflicto en Medio Oriente , hubo una reconfiguración, polémica mediante.

En este contexto, Mauritania será el rival de este viernes y Zambia el contrincante del martes próximo. Se trata de dos equipos que no solo no jugarán el Mundial , sino que son selecciones de escasa jerarquía. Esta elección de rivales menores es una constante que AFA ha elegido desde antes de Qatar 2022.

Consultado sobre ese tema, Scaloni respondió en conferencia de prensa y bancó la decisión de Chiqui Tapia: "Todos queremos jugar contra las mejores selecciones, pero eso tampoco te garantiza nada. Hoy tenemos 10 días para aprovechar. Para nosotros es súper interesante jugar contra Mauritania, el sábado contra la sub-20 y contra Zambia el martes. Lo más importante es que lleguen bien al Mundial. La planificación va más allá de esta fecha FIFA. Lo más importante es tener días de entrenamiento a los chicos, y eso es súper interesante. La idea es que todos lleguen lo mejor posible".

scaloni selección conferencia marzo 26

En cuanto a la suspensión de la Finalíssima que se iba a jugar en Qatar: "Creo que hay una situación que hace que el fútbol pase a ser tema secundario. No se pudo llegar a un acuerdo para disputar la Finalissima, y no estaba pensado no jugarla, por eso salimos en busca de rivales y polemizar no tiene sentido".

Scaloni tiene buena relación con Luis De La Fuente, su colega español. El técnico argentino contó que había actividades previstas en Qatar durante la previa de la Finalíssima que quedó trunca y agregó: "Hablé con Luis con respecto a este partido y él estaba igual que yo, sin saber lo que pasaba. Argentina-España de por sí es un partido importante, no creo que sea necesario que haya pasado esto para que haya morbo".

Más frases de Scaloni en la conferencia de prensa

"En principio la base de la lista está, pero sí que seguiremos viendo jugadores y hay chicos que no han venido y también estamos siguiendo. Todo dependerá de cómo estén los jugadores, que lleguen lo más cercano a su potencial".

"Queremos recuperar algunos rendimientos, y ver a un mix de los jugadores que tenemos. Con respecto a Leo (Messi), sí va a jugar; es otra linda oportunidad para que todos puedan disfrutar lo que nosotros disfrutamos cada vez que él está acá".

Embed ¡LOS VAN A PODER DISFRUTAR! Scaloni confirmó que Leo Messi jugará los dos partidos de esta Fecha FIFA ante Mauritania y Zambia. pic.twitter.com/vcpBexARVU — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026

Ganar el Mundial es muy difícil, repetirlo más

"Pensar en que se pueda repetir un Mundial, con lo complicado que es, es algo difícil de prometer. Sería increíble. Creo que Argentina ganó merecidamente el último, pero hay muchos casos en los que no gana el que merece y eso habla de la dificultad que tiene el torneo. El Mundial es terriblemente complicado. Estamos bien y lógicamente los rivales nos jugarán diferente; sabemos lo que nos jugamos y el equipo va a estar, después, es fútbol y sabemos lo que eso implica. No menos de 10 selecciones pueden ganar el Mundial, y quizá hasta me quedo corto. No tengo dudas de que hay un nivel altísimo".