Argentina jugando la Copa Davis en el interior del país: una historia de alegrías y tristezas

En septiembre, el equipo nacional de tenis llegará a Neuquén para presentarse en el Ruca Che.

Festejo argentino en el Lawn Tenis de Córdoba, en el año 2001. Franco Squillari, Luis Lobo, Guillermo Cañas y Gastón Gaudio, dirigidos por el capitán Franco Davin.

Lo que trascendió a comienzos de junio, fue confirmado oficialmente esta semana. La Copa Davis llegará a Neuquén , en un hecho histórico para la ciudad, la provincia y la Patagonia. En septiembre, el combinado nacional de tenis masculino enfrentará a Turquía en el estadio Ruca Che , como lo certificaron este miércoles las autoridades locales y la Asociación Argentina de Tenis.

Pero no es la primera vez que el representativo albiceleste del tenis juega fuera de la Capital Federal, ya que hubo varias series a lo largo de las últimas décadas en las cuales los mejores de la disciplina tuvieron el apoyo de fanáticos que no tienen la oportunidad de verlos seguido.

La mayoría fueron victorias para Argentina, pero las pocas derrotas fueron dolorosas, como la final del 2008 en Mar del Plata. Aquel equipo capitaneado por Alberto "Luli" Mancini, que tenía a Juan Martín Del Potro y David Nalbandian , perdió ante una España que no contó con Rafael Nadal , por entonces número "1" del mundo.

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La puja por la sede fue un tema espeso en la previa, porque de arranque picó en punta el Estadio Orfeo de Córdoba, pero finalmente, entre lo económico y lo político, la serie se mudó al Islas Malvinas de Mar del Plata.

Pero también hubo éxitos importantes, como aquel triunfo en Córdoba, que significó un anhelado ascenso al Grupo Mundial en 2001.

Años, rivales, resultados y sedes en el interior

En 1996, victoria sobre Bahamas 4-1, en el Club Náutico Mar del Plata PBA

En 1998, victoria sobre Colombia 5-0, en el Mayling Club de Campo de Villa Rosa (Pilar).

En 2001, victoria sobre México 5-0, en el Mendoza Tennis Club, ciudad de Mendoza

En 2001, victoria sobre Canadá 5-0, en el Lawn Tenis de Córdoba

En 2001, victoria sobre Belarús 5-0, en el Lawn Tenis de Córdoba

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En 2008, derrota con España 1-3, en el Polideportivo “Islas Malvinas” - Mar del Plata

En 2014, derrota con Italia 1-3, en el Patinódromo “Adalberto Lugea” - Mar del Plata

En 2018, victoria sobre Chile 3-2, en Estadio “Aldo Cantoni”, San Juan

En 2018, victoria sobre Colombia 4-0, en el Estadio “Aldo Cantoni”, San Juan

En 2024, victoria sobre Kazajistán 3-2, en el Jockey Club de Rosario, Santa Fe

En 2026 enfrentará a Turquía en el Estadio Ruca Che sobre una superficie rápida

Ruca Che - arreglos - parquet - pintura (8) Claudio Espinoza

Cuando Argentina fue local en Uruguay

En 1973, el Apartheid jugó su partido. Argentina disputó un compromiso por la Copa Davis en territorio uruguayo, actuando como local pero fuera de sus fronteras. El motivo fue estrictamente político: el equipo de Sudáfrica, cuyo sistema de apartheid regía en ese entonces, no podía ingresar a la Argentina por una decisión del gobierno nacional.

Para evitar la derrota automática por walkover, los organizadores buscaron una sede neutral y recayó en el Carrasco Lawn Tennis Club, en Montevideo. Allí se jugaron las semifinales de la Zona Americana-Sur entre el 13 y el 16 de abril, aunque el encuentro se extendió un día más de lo previsto -terminó el lunes- debido a la lluvia.

vilas

El conjunto argentino, liderado por Guillermo Vilas y complementado por Julián Ganzábal, Ricardo Cano y Tomás Lynch, se impuso por un contundente 4 a 1 frente a los sudafricanos Pat Cramer, Bernie Mitton y Deon Joubert.

Los jugadores más importantes de la visita no formaron parte de la serie Ray Moore, Frew McMillan, Cliff Drysdale y Bob Hewitt.

El único punto que cedieron los locales fue en el dobles: la dupla Joubert/Mitton superó en un reñido partido a Vilas y Cano con parciales de 6-3, 2-6, 1-6, 8-6 y 6-3, en un desgastante duelo a cinco sets.