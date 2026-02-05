Gran triunfo de Biguá en el duelo neuquino de la Liga Nacional femenina

El equipo de Rubén Jaime se impuso a Independiente de Neuquén por 79 a 74 en el Ruca Che.

El miércoles por la noche, Biguá logró su tercera victoria consecutiva por la Liga Nacional Femenina . Es su mejor racha desde que juega en la elite del básquet argentino, donde puso su registro 3-5 con el triunfo 79 a 74 sobre Independiente de Neuquén en el Ruca Che.

Las dirigidas por Rubén Jaime fueron levemente superiores en buena parte del encuentro y de hecho se mantuvieron al frente en gran parte del partido. Además de un buen trabajo defensivo desde lo colectivo, tuvo un tridente de ataque que fue muy difícil de frenar para las rivales.

Agustina Jourdheuil (28), Agustina García (23) y Javiera Campos (14) se destacaron con su ya habitual capacidad anotadora y desde un comienzo Biguá se puso arriba en el marcador.

Del otro lado, Martina Torres (23), Lourdes Briones (19) y Valentina Mendoza (16) hicieron lo propio para mantener a Independiente en partido.

La cercanía en el marcador demostró la paridad que existe entre ambos equipos. Los primeros tres parciales así lo demostraron: 16-18, 34-37 y 49-51.

En el último cuarto, las de Marcelo Remolina lograron pasar al frente con una Briones inspirada y parecían torcer la historia a su favor. Sin embargo, en medio de algunos cruces del banco del rojo con el público rival, Biguá reaccionó con tres bombas mortales de Jourdheuil y se adueñó de una victoria tan necesaria como festejada.