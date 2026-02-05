La contundente crítica de Latorre a Barinaga que se hizo viral

El exjugador y comentarista describió al lateral de Boca y su concepto lapidario recorrió las redes sociales.

Diego Fernando Latorre fue un jugador de fútbol lírico y con el paso de los años se transformó en uno de los comentaristas más destacados en las transmisiones a nivel país. Entre otras camisetas, supo vestir la de Boca , club cuyos partidos comenta a menudo, como el último triunfo por 2 a 0 sobre Newell's , en la tercera fecha del Apertura de la Copa de la Liga.

Sin demasiados problemas, el equipo de Claudio Úbeda marcó diferencias por sobre el de la dupla Orsi-Gómez , que está entre los peores de los 30 que integran la primera división.

Pero más allá de lo colectivo, Latorre hizo una referencia individual que se hizo viral en las redes. Fue cuando el partido estaba empatado y a Boca le costaba profundizar en ataque.

Latorre 1.jpg

Una descripción lapidaria pero con altura

Juan Barinaga se ganó el puesto de lateral derecho por el bajo nivel de Luis Advíncula el año pasado. Fue uno de los cambios que el cuerpo técnico de Boca introdujo después del Mundial de Clubes, cuando al equipo todavía lo dirigía Miguel Ángel Russo.

El exBelgrano de Córdoba suplió sus limitaciones técnicas con entusiasmo y disciplina táctica, colaborando para la mejora colectiva que lo llevó al xeneize a ganar varios partidos seguidos, clasificar a la Copa Libertadores y llegar a semifinales del Clausura 2025.

De todas maneras, sus carencias son notorias y nadie lo considera un virtuoso.

"A Barinaga hay que darle la pelota con la garantía de que va a encontrar un apoyo. Si él tiene que resolver una acción por capacidad individual, el problema es complejo", dijo Latorre en medio de la transmisión de ESPN, donde relata Sebastián Vignolo.

Barinaga 2.jpg

El Chelo Delgado tiene nuevo cargo oficial en Boca

Boca terminó de cerrar una etapa con la confirmación oficial del nuevo esquema de conducción deportiva, tras la disolución definitiva del Consejo de Fútbol.

En ese contexto, Marcelo Delgado quedó como el único integrante en pie del grupo que durante años tomó las decisiones futbolísticas del club.

Chelo Delgado-Portada

Luego de que Juan Román Riquelme resolviera la salida de Raúl Cascini y Mauricio Serna, Delgado se consolidó como el principal responsable del área. Meses después de aquella determinación, Boca terminó de blanquear su función a través de su sitio web oficial, donde figura con nombre y cargo definido: Director Deportivo.

En la práctica, el “Chelo” es hoy el nexo directo entre Riquelme y el plantel profesional. Además, según se informó, trabaja asistido por tres delegados especializados en el mercado de pases, cuyas identidades no fueron comunicadas públicamente, y en coordinación permanente con Orlando Giménez, responsable del Departamento de Legales del club, clave en negociaciones y contratos.

La publicación del organigrama también permitió conocer cómo quedó conformado el resto del staff. El cuerpo técnico es encabezado por Claudio Úbeda, acompañado por Juvenal Rodríguez como ayudante de campo. La preparación física está a cargo de Adrián Gerónimo y Cristian Aquino, mientras que Cristian Muñoz es el responsable del trabajo específico con los arqueros.

En el área de salud, el Director Deportivo Delgado trabaja junto al Dr. Jorge Batista, jefe del departamento médico, que incluye a los médicos Lucas Loggioco y Matías Luna; los kinesiólogos Leonardo Betchakian, Jorge Fredes y Pablo Varela; la nutricionista Mariana Inés Kuroda y el masajista Nicolás Blaiotta.

El esquema se completa con el soporte operativo y logístico: los utileros Juan Corbalán, Ezequiel Ciotta y Christian Pérez; el equipo de videoanálisis integrado por Diego Boubee, Germán Galván y Damián Contreras; y el personal administrativo conformado por Rodolfo Pagani, Gastón Ávila, Mauro Fernández y Leonardo Sauto. La seguridad del plantel está a cargo de Marcelo Ferreyra, con apoyo de Matías Sena y Martín Véliz, mientras que la prensa es gestionada por Claudio Freire y Tomás de Abelleyra.

De esta manera, Boca dejó atrás formalmente el Consejo de Fútbol y avanzó hacia un modelo más vertical, con Delgado como figura central del área deportiva y Riquelme como máxima autoridad política y estratégica del club.