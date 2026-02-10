El Manchester United empató y se hizo viral una absurda promesa de uno de sus hinchas

Los Diablos Rojos igualaron ante West Ham por la Premier League y cortaron una racha de cuatro victorias consecutivas.

Manchester United rescató un empate agónico 1 a 1 frente a West Ham por la 26º fecha de la Premier League y no pudo sumar lo que sería su quinta victoria consecutiva en la temporada. Por esto, se hizo viral la absurda promesa de un hincha del conjunto que tiene al argentino Lisandro Martínez en sus filas.

Frank Ilett es un hincha que sigue al equipo hace años, reconocido en las redes como "The United Strand". Hace un año y medio (493 días exactamente) hizo una promesa asegurando que no se cortaría el pelo hasta que los Diablos Rojos ganaran cinco partidos consecutivos.

Esta fecha de la Premier tenía una particular atención, ya que los dirigidos por Michael Carrick venían de encadenar triunfos ante el Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham , por lo que ante el West Ham, que está en zona de descenso, se podía romper la racha y la promesa del hincha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eldiezperu/status/2021357786613825732?s=20&partner=&hide_thread=false ¡EL PELUQUERO TENDRÁ QUE ESPERAR! #ManchesterUnited igualó 1-1 ante West Ham por la Premier League . Esto implica que el aficionado de los ‘Diablos Rojos’ aún no podrá cortarse el cabello, ya que su promesa era hacerlo solo cuando el equipo inglés encadene cinco… pic.twitter.com/wp4Q06ycvh — Diario El Diez (@eldiezperu) February 10, 2026

El Manchester United no pudo con West Ham y el corte de pelo deberá esperar

Con Lisandro Martínez de titular, el United no pasó del empate en su visita al West Ham de Taty Castellanos y cortó la gran racha que venía encaminando en la Premier League.

El equipo local se puso en ventaja en el inicio del segundo tiempo con un gol de Tomáš Souek, quien definió en el área chica tras una asistencia rasante de Jarrod Bowen.

El 1-0 se sostuvo durante buena parte del complemento, con un West Ham replegado y resistiendo. Sin embargo, cuando el partido se consumía, el United encontró el empate: Benajim Sesko conectó con un gran gesto técnico un centro de Bryan Mbeumo y selló la igualdad en los segundos finales del tiempo adicionado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2021346289813012851?s=20&partner=&hide_thread=false BENJAMIN SESKO Y EL EMPATE AGÓNICO DE MANCHESTER UNITED VS. WEST HAM.



Qué lindo la empalmó. pic.twitter.com/eYKQP19okd https://t.co/i5sskVYiyN — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 10, 2026

Mucha de la expectativa de este partido estaba puesta, en las redes sociales, por la promesa de Ilett, que después de casi 500 días podría cortarse el pelo. Incluso, en su canal de stream tuvo más de 100 mil personas en vivo observando su reacción, que fue sumamente negativa por el resultado final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mercado_Ingles/status/2021341404627091854?s=20&partner=&hide_thread=false Más de 100.000 personas viendo el stream de The United Strand por Kick para ver la reacción de Frank Ilett. Una locura. pic.twitter.com/6tfB3CJGAu — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) February 10, 2026

La racha de cinco victorias consecutivas parece bastante esquiva para el Manchester United, que no lo consigue desde una seguidilla entre enero y febrero del 2024. Esto levantó comentarios en redes sociales acusando al hincha de ser "mufa".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nicoalmeidaa_/status/2021358465718026500?s=20&partner=&hide_thread=false ¿Cuando fue la última vez que Manchester United ganó 5 partidos consecutivos?



Enero/febrero de 2024. Ganó 1 de FA Cup y 4 de Premier League



4-2 vs Newport County (28/1/2024)

4-3 vs Wolverhampton

3-0 vs West Ham

2-1 Aston Villa

2-1 Luton Town (18/2/2024) pic.twitter.com/DVfM4DPkRU — Nicolás Almeida (@nicoalmeidaa_) February 10, 2026

La próxima fecha en la que podría romperse la promesa de Frank Ilett es el 20 de marzo ante el Bournemouth. En el medio, el conjunto inglés enfrenta al Everton, Crystal Palace, Newcastle y Aston Villa.

Hasta el DT del Manchester United habló sobre Frank Ilett

Michael Carrick, quien agarró el cargo de forma interina y se confirmó que seguirá al menos hasta mitad de año, comentó en una entrevista que conoce la promesa del hincha porque se lo comentaron sus hijos.

El inglés declaró que el reto viral de Ilett lo "hace sonreír" pero que "no tendrá ningún impacto" sobre el juego. A su vez, fue sincero al asegurar que no lo comentará en la charla del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2020903016342355973?s=20&partner=&hide_thread=false ¡CARRICK HABLÓ EN CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL HINCHA VIRAL DE MANCHESTER UNITED!



Este martes, los Red Devils visitan a West Ham por Premier League.



Si ganan, sería la quinta victoria consecutiva, lo que significaría que el fanático deberá cortarse el pelo .… pic.twitter.com/zpCr0DZmIZ — DSPORTS (@DSports) February 9, 2026

Finalmente su equipo no pudo darle una mano a su hincha viral para que finalmente se pueda cortar el pelo. Sin embargo, Carrick si encaminó al United en los últimos partidos, logrando escalar al cuarto puesto de la Premier League.