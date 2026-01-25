Arde la Premier League: Manchester United sorprendió al Arsenal con gran aporte sudamericano

Los diablos rojos, con Lisandro Martínez de titular, vencieron al puntero de la liga inglesa y permitieron que los escoltas se acerquen.

Manchester United se impuso este domingo en condición de visitante por 3-2 ante Arsenal en un partido correspondiente a la vigésimo tercera fecha de la Premier League , llevado a cabo en el Emirates Stadium. El encuentro tuvo de todo, incluso una definición para el infarto en los últimos diez minutos.

Los goles para los dirigidos por Michael Carrick los convirtieron Bryan Mbeumo , a los 37 minutos del primer tiempo, mientras que Patrick Dorgu y Matheus Cunha , a los 5’ y 42’ del complemento, respectivamente.

Por su parte, el defensor central argentino Lisandro Martínez anotó un tanto en contra, a los 29’ de la etapa inicial, y Mikel Merino , a los 39 minutos del segundo periodo, ambos a favor del elenco de Londres.

Con este resultado, los comandados por Mikel Arteta, líderes de la Liga de Inglaterra con 50 puntos, no pudieron mantener la ventaja con respecto al Manchester City, escolta del campeonato con 46, que viene de vencer 2-0 al Wolverhampton el pasado sábado. El otro que se acercó fue el Aston Villa, que le ganó al Newcastle 2-0 y quedó igualado con el City en la segunda posición.

Tras el triunfo, Manchester United se ubicó en la cuarta posición con 38 unidades y acumuló seis encuentros sin conocer la derrota en el certamen inglés

Cómo fue la victoria del United contra el Arsenal

Arsenal comenzó mejor el encuentro y logró abrir el marcador con algo de fortuna luego de que el balón impactara de manera involuntaria en el pie de Lisandro Martínez después de un remate de Martin Odegaard.

Sin embargo, “Los Gunners” devolvieron el favor por medio de Martín Zubimendi, quien cometió un grave error en la salida de su equipo y le cedió la pelota a Bryan Mbeumo para que se imponga en el mano a mano ante David Raya y marque el 1-1.

En los primeros instantes del complemento, una gran combinación entre el portugués Bruno Fernandes y Patrick Dorgu, derivó en un gran disparo del danés que terminó impactando en el travesaño e ingresando dentro de los tres palos.

Con poco más de cinco minutos en el reloj para el final del duelo, una acción a balón parado concluyó en el gol de Mikel Merino, quien capturó un rebote dentro del área chica y solo debió empujar el esférico al fondo de la red.

Cuando parecía que todo finalizaría en empate, un potente disparo del brasileño Matheus Cunha desde fuera del rectángulo se coló pegado al palo izquierdo del arco defendido por el guardameta español del Arsenal y sentenció la partida 3-2.

Aston Villa ganó y se posicionó como escolta

Aston Villa venció por 2-0 a Newcastle y se ubica como escolta de la Premier League, con los mismos puntos que Manchester City y a tan solo cuatro unidades del líder Arsenal. El delantero argentino, Emiliano Buendía convirtió un golazo para abrir el marcador, mientras que el otro tanto fue de Watkins.

El Dibu Martínez también fue titular y se lució con una gran atajada con el pie izquierdo. El arquero campeón del mundo estuvo en boca de todos en la semana, por un posible pase al Inter de Italia en el mercado de pases de mitad de año. A fin de año se había rumoreado su llegada al Manchester United, que finalmente desistió de su contratación.