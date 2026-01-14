Los tres argentinos incluidos en los 50 mejores fichajes de la Premier League, según ESPN

Un periodista de la famosa cadena deportiva elaboró un ranking con los mejores traspasos en toda la historia de la liga inglesa.

En medio de un nuevo mercado de pases en el planeta fútbol, el periodista de la ESPN , Bill Connelly , elaboró un ranking con los 50 mejores fichajes en toda la historia de la Premier League , una de las principales ligas del mundo. Y en ese listado se encuentran tres futbolistas argentinos que dejaron su huella en el fútbol inglés.

Para elaborar un ranking tan complejo, el comunicador se basó en algunas reglas. Primero, los jugadores debieron haber sido adquiridos mientras el club estaba en la Premier League. Segundo, los futbolistas debieron haberse establecido en el fútbol profesional antes de unirse a sus respectivos clubes. Solo se tuvieron en cuenta las transferencias, no los prestamos.

Habiendo hecha esa aclaración, el primer jugador argentino que aparece en el ranking, en el puesto 3 del mismo, es Sergio 'Kun' Agüero. El futbolista surgido en Independiente llegó al Manchester City proveniente del Atlético de Madrid en 2012 en una transferencia valuada en 40 millones de euros. "Ganó cinco títulos de liga y otros 10 trofeos domésticos para un club que no había ganado casi nada antes de su llegada", destaca el periodista además de su recordado gol agónico que valió una Premier League para los Citizen.

Embed - Relato de bambino pons EL GOL DE AGUERO QUE DIO EL CAMPEONATO

Mas abajo en el ranking, en el puesto 32 aparece un compañero de Agüero durante su estadía en Manchester: Pablo Zabaleta. El lateral derecho llego al City cuando Abu Dhabi United Group estaba tomando el control del club, en la temporada 2008-09, proveniente del Espanyol en una operación de 8,7 millones de euros. "Zabaleta se convirtió en una leyenda del club, haciendo 333 apariciones e iniciando para ambos primeros equipos campeones de la Premier League de City", destaca el creador del listado.

El tercer argentino en integrar el ranking es Alexis Mac Allister, en el puesto 49. A pesar del éxito del que disfruta en los últimos tiempos desde su llegada al Liverpool, Connelly entiende que el ex Argentinos Jrs. ha sido más influyente con su traspaso al Brighton. Llegó a la Premier desde el Bicho (se encontraba a préstamo en Boca pero el pase pertenecía al equipo de La Paternal), tras una transferencia de 8 millones de euros en 2019. El creador del ranking destaca la importancia de que el Colo haya sido vendido a los Reds por un valor cinco veces mayor al que desembolsaron para contratarlo.

El top 10 del ranking

En el décimo lugar del ranking de los 50 mejores fichajes en toda la historia de la Premier League elaborado por Bill Connelly de la ESPN, aparece Eric Cantona. El delantero francés llegó al Manchester United desde el Leeds en la temporada 1992-93 y se convirtió en todo un emblema de los Red Devils. En el noveno lugar Alan Shearer, goleador el único título de Premier League para el Blackburn Rovers de 1994-95. Fue comprado al Southampton por 4,5 millones de euros.

Embed - Eric Cantona, polémica historia de un mito del fútbol francés

El octavo lugar le pertenece a Erling Haaland, el actual delantero del Manchester City que aún podría seguir subiendo escalones. Llegó desde el Borussia Dortmund alemán y en su primera temporada como jugador de los Citizen el club logró conquistar su tan ansiada y buscada primera Champions League. El puesto 7 es para Cristiano Ronaldo, ídolo del Manchester Utd. Llegó desde el Sporting Lisboa por un valor de 19 millones de euros, fue campeón de Europa y del Mundo con los Red Devils, ganó balones de oro y luego se marchó al Real Madrid por una cifra récord: 94 millones de euros.

Sexto lugar para el francés Patrick Vieira. Llegó al Arsenal proveniente del Milán y desde su partida de los Gunners que no han estado ni cerca de ganar la Premier League. El quinto puesto es para el belga Eden Hazard, figura descomunal del Chelsea campeón de Premier y Europa League. Llegó desde el Lille francés por 35 millones de euros y luego fue vendido al Real Madrid por una cifra superior a los 120 millones de euros.

En el cuarto puesto aparece otro ex Chelsea: Frank Lampard. Llegó del West Ham en 2002 por 16 millones de euros y luego se convirtió en la bandera de los Bleus durante más de una década, en la que incluyen títulos cómo la Champions League 2011-12. El tercer lugar es para el ya mencionado Kun Agüero y la segunda colocación es para Mohamed Salah. El egipcio es para muchos el mejor jugador de la Premier League en los últimos años, llegó al Liverpool desde la Roma por un valor de 42 millones de euros y fue la gran figura de unos Reds que bajo la dirección técnica de Jurgen Klopp lo ganaron todo.

Embed - 12 Veces que Thierry Henry Sorprendió al Mundo Entero

Y el primer puesto es para Thierry Henry. Llegó al Arsenal en la temporada 1999-00 por un valor de 16,1 millones de euros desde la Juventus y con el tiempo se convirtió en uno de los mejores delanteros en la historia de la Premier League y los Gunners. Icónico cómo el solo logró meterse en la memoria de los fanáticos con jugadas memorables vistiendo la camiseta del elenco londinense. Y si bien no pudo conquistar la Champions con el Arsenal, siempre será recordado como el goleador del último equipo que ganó la liga inglesa en condición de invicto.