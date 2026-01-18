Otro fuerte cruce de Lisandro Martínez con Paul Scholes tras ganarle al City

El defensor argentino, que juega en el Manchester United, respondió nuevamente a los dichos del ídolo del club.

Lisandro Martínez volvió de su última larga lesión en gran forma. Así lo demostró en los duelos del sábado ante Erling Haaland, en el clásico donde Manchester United derrotó 2 a 0 al City. El defensor argentino ha sido criticado o subestimado en reiteradas oportunidades por su estatura, pero siempre ha dado la talla.

En los últimos días, declaraciones de uno de los ídolos históricos del United fueron en ese mismo sentido. Lisandro respondió con una actuación imperial a las críticas del ex mediocampista Paul Scholes y lo desafió a ir a su casa a decirle lo que quiera.

Con el campeón del mundo y de América con la selección como uno de los jugadores más destacados, los "reds" lograron el triunfo de la fecha 22 de la Premier League y volvieron al triunfo tras cinco partidos.

El cruce de Scholes, el técnico y Martínez

Tras este gran triunfo de los dirigidos por Michael Carrick, el defensor de la Selección argentina respondió a los cuestionamientos de Scholes, ídolo del club, que había asegurado, en la previa del clásico, que puede imaginarse “a Haaland anotando y lanzando al defensor de 1,75 metros a la red”.

El "colorado" había indicado que al noruego lo tenía que marcar un jugador más corpulento como McGuire o Matthijs de Ligt.

Sin embargo, Martínez volvió a hablar en la cancha y demostró que Scholes estaba equivocado.

"Que diga lo que quiera. Ya le dije que si quiere decirme algo, puede venir adonde sea, incluso a mi casa. Todos pueden hablar por televisión, pero cara a cara no dicen nada. Me da igual lo que digan, me concentro en mi rendimiento y en el equipo. Lo doy todo. No, no me motiva. No me da nada. Mi motivación es mi familia",

Ante este contraataque del oriundo de la ciudad entrerriana de Gualeguay, el ex futbolista que vistió 718 veces la camiseta del Manchester United declaró: “Alguien ha tenido un gran partido. Estoy realmente feliz por ti. El té, sin azúcar, por favor”.

No es la primera vez

El año pasado ocurrió algo similar cuando el argentino comenzaba su larga recuperación de una rotura de ligamentos.

En un posteo de TyC Sports en Instagram, el canal publicó una frase del exfutbolista de la selección británica. "Incluso cuando Lisandro está bien físicamente, no es lo suficientemente bueno", subió el CM de ese medio argentino.

La respuesta de Martínez fue en el mismo posteo en forma de comentario: "cómo le duele al mufa este. Lo tirás en Argentina y no sobrevive".