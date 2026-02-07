La dura sanción que podría recibir el Cuti Romero en la Premier League

El campeón del mundo con la Selección Argentina vio la roja en Old Trafford, durante el duelo entre Spurs y Manchester United.

Cristian Cuti Romero fue expulsado a los 29 minutos del primer tiempo en la derrota de Tottenham por 2-0 ante Manchester United, disputada este sábado en Old Trafford por la Premier League , tras un planchazo sobre Casemiro que le valdrá una suspensión de cuatro fechas.

La roja directa, sancionada por el árbitro Michael Oliver, dejó al equipo con diez hombres durante más de una hora y agravó el delicado momento del defensor argentino. Además, La sanción automática de cuatro partidos deja a Romero fuera de compromisos determinantes y expone el desgaste físico y emocional que arrastra el argentino, quien días atrás había revelado que jugó lesionado para no dejar al plantel en inferioridad. Aquella situación ya había encendido alarmas sobre su estado y su rol dentro del grupo.

La acción no admitió discusión. Romero intentó despejar la pelota, pero erró el cálculo y su pierna derecha impactó con fuerza en el tobillo del mediocampista brasileño. La decisión arbitral fue inmediata y el capitán de los Spurs abandonó el campo en silencio, consciente de las consecuencias disciplinarias que se avecinan por tratarse de su segunda expulsión en la temporada.

¡¡EXPULSADO CUTI ROMERO EN OLD TRAFFORD!! El defensor argentino vio la roja ante Manchester United por este planchazo en el tobillo de Casemiro.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 7, 2026

El episodio profundiza un cambio abrupto en el foco sobre el zaguero cordobés. En las últimas semanas había sido noticia por convertir goles clave que disimulaban las falencias defensivas del equipo, pero en cuestión de días pasó a quedar señalado por su imprudencia y por un temperamento que, una vez más, terminó perjudicando a su equipo en un momento crítico.

Recién después aparece el impacto colectivo. Tottenham, que ya venía golpeado, quedó condicionado desde temprano y no logró sostener el partido con un jugador menos. La derrota lo acercó peligrosamente a la zona de descenso y obligará al cuerpo técnico a reorganizar la defensa sin su capitán, en un plantel corto y afectado por múltiples lesiones.

Mientras Lisandro Martínez celebró desde el otro lado con el Manchester United, Romero volvió a quedar bajo la lupa. Su liderazgo y su intensidad siguen siendo indiscutibles, pero en una temporada cuesta arriba, esas mismas características vuelven a convertirse en un problema para un equipo que no encuentra respuestas.

La gira de Lionel Scaloni antes del Mundial con la Selección Argentina

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, protagonizó este jueves un sorpresivo encuentro en Madrid junto a su par del Atlético de Madrid, Diego Simeone, y se reunió con varios futbolistas argentinos.

El conclave entre el “Cholo” y el DT oriundo de Pujato se dio para conversar acerca de los jugadores convocables al partido de la Albiceleste ante los españoles por la Finalissima, pactado para el viernes 27 de marzo de 2026 en el estadio de Lusail, en Doha.

El entrenador del conjunto colchonero habría expresado su descontento acerca del momento en el que se producirá dicho enfrentamiento, dado que se daría en un momento clave en la temporada para el elenco de la capital española.

Simeone cuenta en su plantel con seis futbolistas argentinos: Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone y Juan Musso, de los cuales todos cuentan con chances de integrar la nómina.

scaloni

A fines de marzo, estará en el horizonte la trigésima fecha de la Liga de España, los octavos de final de la Champions League, duelos importantes ante Real Madrid y Barcelona y la final de la Copa del Rey en abril.

El director técnico del Atlético de Madrid podría quedarse sin diez jugadores habituales en su esquema. Además de los albicelestes mencionados, la selección de España podría convocar a Marcos Llorente, Robin Le Normand, Pablo Barrios, Álex Baena y Marc Pubill.

Tras la reunión de Scaloni con el “Cholo”, el DT del combinado nacional, junto a miembros del cuerpo técnico, cenó con varios de sus dirigidos en Argentina; no estuvieron Giuliano Simeone ni Nahuel Molina, y compartieron la imagen del encuentro en redes sociales.