Dólar oficial y dólar blue en vivo: la cotización de este martes 16 de septiembre

Abrió en alza el dólar

A las 10 de la mañana, el dólar oficial abrió en las pizarras del Banco Nación a 1.480 pesos, cinco más con respecto al cierre del lunes. El blue, en tanto, cotizaba en 1.455 pesos.

APERTURA. Cotización del dólar en el Banco Nación.

Por su parte, el dólar cripto estaba en $1.495,33. El futuro se encontraba en 1.480 pesos.

En tanto, los bonos argentinos reaccionaban de manera positiva en el premarket en Wall Street. Las subas rondaban el 2,5 por ciento.