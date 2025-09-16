El clima en Neuquén

Dólar oficial y dólar blue en vivo: la cotización de este martes 16 de septiembre

El presidente Javier Milei brindó el lunes por la noche una cadena nacional donde habló de la economía para el próximo año. ¿Cuál será la reacción de los mercados?

La reacción del dólar después de la cadena nacional de Javier Milei

Hay expectativas sobre la reacción de los mercados, luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei, donde presentó el Presupuesto 2026.

Durante el lunes, el dólar oficial cerró en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del viernes.

Abrió en alza el dólar

A las 10 de la mañana, el dólar oficial abrió en las pizarras del Banco Nación a 1.480 pesos, cinco más con respecto al cierre del lunes. El blue, en tanto, cotizaba en 1.455 pesos.

Por su parte, el dólar cripto estaba en $1.495,33. El futuro se encontraba en 1.480 pesos.

En tanto, los bonos argentinos reaccionaban de manera positiva en el premarket en Wall Street. Las subas rondaban el 2,5 por ciento.

¿Lo peor ya pasó? El análisis de Carlos Lamiral

Si el programa económico del ministro Luis Caputo siguiera su curso “tal cual fue configurado”, según las propias palabras del presidente Javier Milei, entonces no hubiera ajustado la pauta del superávit fiscal del 2026 al 1,5% del PBI.

Y es que hace poco más de un mes, al conseguir un waiver del Fondo Monetario Internacional (FMI) por no cumplir con la meta de acumulación de reservas, le prometió al organismo pasar a un superávit este año del 1,6% (contra el 1,3% original) y subir a 2,2% el año próximo.

Dicho de otro modo, de no haber caído en la realidad de que el tipo de motosierra que quería aplicar a las cuentas del Estado nacional no era posible de ser llevada a cabo por la resistencia política que encontró, Milei hubiera seguido con su plan original.

Nuevo canje de deuda

El Gobierno nacional dispuso la ampliación de una Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar y aprobó una operación de conversión de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por US$2.500 millones y lo hizo a través de la Resolución Conjunta 45/2025 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, publicada hoy en el Boletín Oficial.

La medida establece la ampliación de la “Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 31 de octubre de 2025” (LELINK D31O5), el monto de la ampliación será el necesario para la operación de conversión y no podrá superar un valor nominal original de US$2.500 millones.

