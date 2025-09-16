El hombre se escondió en la casa, ignoró a la Policía y antes de huir, golpeó e intentó estrangular a la mujer en California. La condena de la Justicia.

Violó una orden de alejamiento y atacó brutalmente a su expareja frente al hijo de ambos en California

Un hombre que había sido denunciado por violar una orden de alejamiento se ocultó en la casa de su expareja en California y cuando la Policía acudió a la vivienda no solo desatendió la visita, sino que, además, amenazó, golpeó e intentó estrangular a la mujer que lo acusó, frente al hijo que tienen en común.

El episodio ocurrió en la noche del 8 de julio de este año, según informó oficialmente la Fiscalía distrito del condado de Butte, en el oeste de Estados Unidos, cuando Nathan James Sumpter, de 28 años, se acercó hasta el domicilio al cual no podía ir por una medida judicial.

La mujer, asustada, dio aviso a la Policía, pero cuando los agentes llegaron a su casa, no pudieron detener a Sumpter , debido a que el hombre se ocultó en la casa y amenazó a la víctima y a su familia si informaba a las autoridades sobre su presencia.

Siempre de acuerdo con el informe oficial, que lleva a la cabeza la firma del fiscal del distrito, Michael Ramsey, el sujeto golpeó a la mujer y la estranguló.

Fue esa la primera de las agresiones de ese tipo que sufrió la víctima en pocas horas, debido a que a la mañana siguiente Sumpter no solo volvió a intentar ahorcarla, sino que, además, le pisoteó la cara delante de su hijo, de solo dos años.

Un llamado desesperado y el arresto del sospechoso

Luego de entender la gravedad de lo que había hecho, debido a que la mujer se encontraba inconsciente después de la golpiza, Sumpter decidió llamar a una tía de la víctima y luego escapar.

Al llegar, la mujer dio aviso nuevamente a la Policía, mientras que su sobrina fue trasladada al hospital de Oroville, donde recibió tratamiento por una fractura de cuenca ocular.

Posteriormente, Sumpter pudo ser arrestado. Tomando como referencia este violento caso, el fiscal Ramsey destacó “la naturaleza insidiosa de la violencia doméstica, ya que ocurre a puerta cerrada y sin ser vista, y sus efectos negativos en las familias y la comunidad en general”.

El acusado de la agresión fue condenado

Sumpter compareció la semana pasada ante un juez del Tribunal Superior del condado de Butte para oír la lectura de la sentencia. Previamente, se había declarado no culpable de los cargos que se le imputaban: agresión con probabilidad de causar graves lesiones corporales y de disuadir a un testigo, y violación de una orden de alejamiento previa, un delito considerado menor.

Según el comunicado oficial, el abogado defensor de Sumpter solicitó una pena de libertad condicional para su cliente, pero la fiscalía respondió con un pedido de pena de prisión estatal, debido a la gravedad de la violencia doméstica.

Finalmente, el 11 de septiembre, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión estatal por la brutal golpiza y estrangulamiento de la madre de su hijo.