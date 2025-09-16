Sigue el paro del ISSN: ¿Cómo afecta a la atención al cliente?

Desde ATE aclararon que hay una convocatoria a reunión programada para este martes al mediodía donde les harán una propuesta.

Trabajadores del ISSN realizan un paro desde las 8 de la mañana del lunes. Este martes, las medidas continúan y la atención al cliente seguirá reducida. Alcanza también a farmacias y hoteles.

Según contó la delegada de ATE en el ISSN en diálogo con LMNeuquén, desde la Secretaría de Trabajo se hizo una convocatoria de reunión el lunes. Allí les aseguraron que la ropa de trabajo se les entregaría en lo que resta de septiembre y luego pidieron un cuarto intermedio hasta el mediodía del martes.

Del lado de los trabajadores, recibieron las declaraciones con descreimiento. "Es irreal. Preparar una licitación para 1300 trabajadores en 15 días es casi imposible", afirmó.

Fuentes expresó que, en caso de que no les traigan una propuesta satisfactoria, "seguramente" las medidas se intensifiquen. Sin embargo, aclaró que esa decisión está reservada a la asamblea.

ATE ISSN

Cuál es el reclamo de los trabajadores del ISSN

Las medidas que se reclaman son, en primer plano, la adquisición de ropa de trabajo y, en segundo lugar, el reconocimiento y bonificación al riesgo de ciertas posiciones.

La delegada afirmó este lunes en diálogo con LU5 que inicialmente realizaron una asamblea el jueves en la que se decidió esperar la convocatoria de la cúpula para negociar una compensación con el fin de que los trabajadores puedan comprar la ropa de trabajo por su cuenta.

Esto se debe a que, según cuenta la delegada, desde el ISSN "no llegaron con los tiempos" para licitar la compra de la ropa. Desde el gremio plantean que se compense a los trabajadores para que ellos adquieran la indumentaria.

Originalmente se los iba a convocar a la mesa de diálogo para atender a estas cuestiones el viernes. Sin embargo, ese llamado no ocurrió. "El viernes no fuimos convocados a la reunión solicitada, así que en principio lo que hicimos fue realizar una asamblea y ahí los trabajadores solicitaron empezar con medidas de fuerza", afirmó la delegada sindical.

issn.png Archivo LMN.

Para definir el monto de la bonificación que piden para "la cantidad de mudas de ropa que corresponden" realizaron varios presupuestos. Fuentes dijo que se encuentran entre $510.000 y $700.000. Agregó que estos montos y cantidades "ya se habían trabajado en las mesas y los presupuestos que se estaban manejando para mandar a licitar".

Respecto al reconocimiento y bonificación del riesgo en funciones específicas, la mujer afirmó que "ya se llegó a un hartazgo. Nosotros llevamos 2 años y medio del convenio colectivo de trabajo y hasta el día de hoy hay trabajadores que cumplen una función específica determinada con ciertos riesgos y el ejecutivo del instituto no reconoce esa función".

Paro en ISSN: ¿hay atención al cliente?

Fuentes explicó que en las delegaciones de Alta Barda y zona Oeste de la capital provincial habrá tareas reducidas, con la posibilidad de que en la zona norte directamente no se atienda.

Detalló que en la sede central habrá atención, debido a que la planta política de la gestión actual se concentra allí. La medida implicará que esa planta política haga la atención al público primaria y urgencias, en vez de sus cargos normales de coordinación.

Fuentes agregó que "lo que es farmacia va a seguir atendiendo urgencias. El sector de automotores, que es uno de los sectores estos en particular que están con el tema de la bonificación, va a realizar traslados de oncología y todo lo que lo que es diálisis. Eso no se modifica".

Protesta empleados del ISSN 03.jpg Foto: archivo. Claudio Espinoza

Respecto a las delegaciones del interior de la provincia afirmó que todas se encuentran con atención reducida "obviamente atendiendo urgencias y con guardias permanentes".

Los hoteles tienen servicios mínimos. La limpieza de habitaciones, por ejemplo, solo se realiza una vez al día y los servicios de buffet funcionan de forma limitada.

El Instituto de Seguridad Social de Neuquén cuenta con más de cuarenta delegaciones a lo largo y ancho de la provincia de Neuquén sumado a dos en Río Negro (San Carlos de Bariloche y Cipolletti) y una en Capital Federal.