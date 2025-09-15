Paro por tiempo indeterminado en ISSN: ¿hay atención al cliente?

Buscan que se los compense por la adquisición de ropa de trabajo y que se reconozca la bonificación por riesgo para algunas funciones.

Trabajadores del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) están de paro por tiempo indeterminado . La medida de fuerza comenzó este lunes a partir de las 8 de la mañana. El principal reclamo es la compensación por ropa de trabajo y, en segundo plano, el pago de bonificaciones por riesgo en ciertas funciones.

La delegada de ATE en el ISSN, Micaela Fuentes, afirmó en diálogo con LU5 que inicialmente realizaron una asamblea el jueves en la que se decidió esperar la convocatoria de la cúpula para negociar una compensación con el fin de que los trabajadores puedan comprar la ropa por su cuenta.

Esto se debe a que, según cuenta la delegada, desde el ISSN "no llegaron con los tiempos" para licitar la compra de la ropa. Desde el gremio plantean que se compense a los trabajadores para que ellos adquieran la indumentaria.

ATE ISSN

Originalmente se los iba a convocar a la mesa de diálogo para atender a estas cuestiones el viernes. Sin embargo, ese llamado no ocurrió. "El viernes no fuimos convocados a la reunión solicitada, así que en principio lo que hicimos fue realizar una asamblea y ahí los trabajadores solicitaron empezar con medidas de fuerza", afirmó la delegada sindical.

Para definir el monto de la bonificación que piden para "la cantidad de mudas de ropa que corresponden" realizaron varios presupuestos. Fuentes dijo que se encuentran entre $510.000 y $700.000. Agregó que estos montos y cantidades "ya se habían trabajado en las mesas y los presupuestos que se estaban manejando para mandar a licitar".

Respecto al reconocimiento y bonificación del riesgo en funciones específicas, la mujer afirmó que "ya se llegó a un hartazgo. Nosotros llevamos 2 años y medio del convenio colectivo de trabajo y hasta el día de hoy hay trabajadores que cumplen una función específica determinada con ciertos riesgos y el ejecutivo del instituto no reconoce esa función".

Paro en ISSN: ¿hay atención al cliente?

Fuentes explicó que en las delegaciones de Alta Barda y zona Oeste de la capital provincial habrá tareas reducidas, con la posibilidad de que en la zona norte directamente no se atienda.

Detalló que en la sede central habrá atención, debido a que la planta política de la gestión actual se concentra allí. La medida implicará que esa planta política haga la atención al público primaria y urgencias, en vez de sus cargos normales de coordinación.

Fuentes agregó que "lo que es farmacia va a seguir atendiendo urgencias. El sector de automotores, que es uno de los sectores estos en particular que están con el tema de la bonificación, va a realizar traslados de oncología y todo lo que lo que es diálisis. Eso no se no se modifica".

El ISSN tiene déficit en la sección de la caja de jubilaciones.

Respecto a las delegaciones del interior de la provincia afirmó que todas se encuentran con atención reducida "obviamente atendiendo urgencias y con guardias permanentes".

El Instituto de Seguridad Social de Neuquén cuenta con más de cuarenta delegaciones a lo largo y ancho de la provincia de Neuquén sumado a dos en Río Negro (San Carlos de Bariloche y Cipolletti) y una en Capital Federal.