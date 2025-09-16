Máxima tensión en Crónica TV: un hombre ingresó al canal con un cuchillo y amenazó a los periodistas

El canal cortó la transmisión rápidamente. El episodio ocurrió este lunes por la madrugada.

El acusado contaba con antecedentes penales y una condena en suspenso.

Se vivieron momentos de tensión en los estudios de Crónica TV , cuando un hombre irrumpió en la emisora con un termo con agua hirviendo y un arma blanca en una actitud que pudo terminar en tragedia, ya que amenazó a los periodistas y personal que se encontraba en el lugar.

El inesperado episodio ocurrió alrededor de las 5.30 de la madrugada de este lunes. Al ingresar al edificio, redujo al personal de seguridad y se acercó al estudio en donde estaban en vivo dos conductores. Las autoridades decidieron cortar la transmisión durante algunos minutos hasta que la persona fue detenida cuando intervino policía especializada.

Según indicaron, el hombre exigía salir al aire , mientras amenazaba a los trabajadores del canal con el cuchillo. Quien dio a conocer este alarmante hecho fue la periodista Mercedes Ninci en Radio Mitre: "El programa con Barbie Pereira Corvalán y Mauricio López estaba saliendo en vivo hace poco más de una hora cuando, de repente, aparece un loco con un termo con agua caliente y con un cuchillo" .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1967580526455218683&partner=&hide_thread=false "Crónica TV":

Porque un hombre ingresó al canal con un cuchillo y fue detenido pic.twitter.com/ezlbPHJsWv — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 15, 2025

Entró a los estudios de Crónica al grito de "soy el mejor y me quieren matar"

"El hombre pasó como si nada, a pesar de que Crónica tiene varios custodios. No vieron cómo se metió. Alcanzaron a hacer la denuncia, vino la policía y rodeó toda la manzana en la intersección de las calles Azopardo y Garay", continuó la cronista con su relato en Mitre.

Según informó Crónica, el hombre que tenía "las facultades mentales alteradas" y poseía "antecedentes penales", generó destrozos en la redacción y amenazó al personal de seguridad, antes de ser detenido.

Luego de darle un puntazo a un empleado de seguridad y romper varios vidrios de la planta baja del edificio, el agresor hizo destrozos en la redacción: "Increpó al personal de seguridad, logró sortear el ingreso y se dirigió directamente al estudio al grito de 'Soy el mejor y me quieren matar'", detallaron desde el canal.

Cómo fue el momento de detención del hombre que ingresó a Crónica

La empresa activó su protocolo de evacuación y alertó a la Policía. La División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) respondió rápidamente, montó un operativo de seguridad y acordonó el área por precaución.

Luego de varios minutos de intensa búsqueda dentro del edificio del medio de comunicación, lograron dar con el paradero del hombre y lo detuvieron.

Cuando un grupo de periodistas del canal se percataron de que el hombre había soltado el cuchillo, aprovechando que intentaban entablar una conversación con él, el Grupo GEOF actuó rápidamente y lo detuvo. Posteriormente, el personal del SAME psiquiátrico lo asistió en el lugar antes de trasladarlo al Hospital Argerich.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BarbiCorvalan/status/1967559397384868029&partner=&hide_thread=false Así se lo llevaban al “loco del cuchillo” que entró a Crónica TV pic.twitter.com/JJOP6LdL4n — Barbi Corvalan (@BarbiCorvalan) September 15, 2025

Horas después, revelaron que el hombre contaba con antecedentes penales por drogas, robo, tentativa de robo y hurto, y registra una condena en suspenso por robo dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59.

Por el hecho ocurrido en la mañana de este lunes, desde la Unidad de Flagrancia Este se labraron actuaciones por violación de domicilio y daños, porque el hombre rompió un vidrio al ingresar de manera intempestiva al edificio.