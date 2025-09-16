Ruidos molestos cerca del Paseo de la Costa: piden que haya más controles a las motos

Vecinos del barrio Belgrano solicitan más presencia del Municipio para evitar los ruidos molestos que producen las motos.

La presidenta de la Comisión Vecinal del Barrio Belgrano , Karina Leiva, denunció que el fin de semana pasado volvieron los ruidos molestos producidos por motos con escapes libres en cercanías del Paseo de la Costa por lo que solicitó mayores controles municipales.

La vecinalista contó que el fin de semana pasada detectaron motociclistas que circulaban de manera imprudente y emitiendo ruidos excesivos por la calle El quebrachal.

"Se trata de una calle que no tiene salida y desde ese sector del barrio varios vecinos nos llamaron porque eran víctimas de ruidos molestos por la circulación de jóvenes en motos con escapes libres", contó la mujer en declaraciones a Canal 7.

ON - Barrio Belgrano (5).jpg Omar Novoa

Estos inconvenientes se produjeron en la madrugada, por lo que los vecinos de ese sector del barrio Belgrano aseguraron que les perjudicó el sueño y es por eso que reclamaron más controles.

Caños de escapes libres

El uso de caños de escapes libres está prohibido en la ciudad, por lo que la vecinalista destacó la importancia de que se intensifiquen los controles municipales para multar a os que no cumplen con las ordenanzas.

"Hay reglamentaciones, los escapes libres están prohibidos, ojalá que no nos agarre este verano con este problema. Necesitamos que comiencen ya los controles para que no tengamos otro verano con problemas vecinales", destacó.

Leiva contó que tiempo atrás registraron "manadas" de motociclistas que recorren el Paseo de la Costa a alta velocidad y también generando ruidos molestos y aseguró que eso debe ser multado por el Municipio.

En calle Chocón hasta el Paseo de la Costa, son varios los que circulan y generan inconvenientes a los vecinos que quieren descansar. "Este fin de semana volvieron las manadas de motos y no queremos que esto perjudique a los vecinos, hay que hacer controles", insistió.

motos controles baggio

"Lo que pasó este fin de semana fue que se organizan por Whatsapp, tienen esta comunicación por redes. No es que anda uno o dos molestando, sino que son muchos más los que circulan a cualquier hora y haciendo mucho ruido", aseguró.

Otro de los sectores en donde también dijo que se juntan motos es en el Parque Lineal del Barrio Belgrano, lo que consideró un peligro, ya que ahí también se juntan muchos jóvenes y niños para recrearse.

"No queremos que esto se les haga costumbre. Yo creo que controles, especialmente los fine de semana, va a mejorar la situación", afirmó.

Inconvenientes en Rincón de Emilio

Días atrás, otro episodio de violencia verbal y tensión alteró la tranquilidad de un paseo familiar en Neuquén capital. Ocurrió en el mirador de Rincón de Emilio, donde un grupo de jóvenes ingresó con motos a un espacio recientemente inaugurado y diseñado para peatones, desatando una fuerte discusión con un vecino que intentó advertirles del riesgo que generaban.

La jornada del domingo había comenzado como un respiro tras varios días de mal clima. El sol motivó a decenas de familias a salir a caminar y disfrutar del mirador, que se encuentra en la zona de Rincón de Emilio, uno de los puntos recientemente más atractivos al aire libre en la capital neuquina.

“Estaba lleno, lleno de gente. Muchas familias con niños pequeños, parejas paseando, adultos mayores caminando por la senda peatonal”, relató Alejandra a LMNeuquén, una de las mujeres que presenció el incidente. Ella misma había ido con su marido y su hija de un año a recorrer el sendero.