Homicidio a quemarropa en Rincón de los Sauces: la mamá del sospechoso también quedó detenida

La mujer protagonizó destrozos en la Comisaría 35 y por eso quedó apresada. Hay tres personas detenidas.

La Policía continúa trabajando en el lugar del hecho con el fin de recoger distintas pruebas de valor.

El principal sospechoso del homicidio a quemarropa en Rincón de los Sauces fue detenido junto a otras dos personas: otro hombre y su mamá. El salvaje asesinato a sangre fría ocurrió este martes por la tarde, cuando luego de una pelea a piñas, un joven recibió dos disparos. El ataque se produjo ante la mirada desesperada de su hermano, de 18 años, que no pudo hacer nada para protegerlo.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, el hecho se inició con una compra de drogas en un kiosco narco ubicado en cercanías de calle Belgrano . En el aguantadero, se produjo una primera discusión entre la víctima y el victimario por razones que se desconocen.

El comprador de estupefacientes se habría retirado sin sospechar que el vendedor tenía intenciones de continuar con la disputa que se inició en un primer momento. Fue en esas circunstancias que, en el cruce de las calles Belgrano y Río Colorado, los dos hermanos que buscaban alejarse son interceptados por dos narcos en moto.

Terror en Rincón de los Sauces asesinaron a un joven en plena calle con dos disparos

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que el acompañante se bajó del vehículo y se trenzó en una pelea con uno de los hermanos. Luego, de forma impune, extrajo un arma de fuego y le descerrajó dos disparos.

El incidente generó la curiosidad de varias personas, aunque ninguna se acercó porque no desconocen el prontuario del narco que baleó al joven.

Un gran despliegue en el lugar del crimen

La Policía provincial fue alertada sobre lo sucedido y, al llegar, se encontraron con la víctima desangrándose sobre calle Belgrano, en el tramo comprendido entre Río Colorado y La Pampa. Más allá de una rápida asistencia y el traslado al hospital, murió.

En el sitio del crimen se desarrolló una intensa labor debido a que, tras el ataque a balazos, se acercaron curiosos y también conocidos de la víctima. Bajo las órdenes de la Dirección Seguridad Interior Añelo, los efectivos de la Comisaría 35 adoptaron las medidas de rigor para que Criminalística avance con distintas acciones.

Tres detenidos

El Ministerio Público Fiscal (MPF), con Rocío Rivero a la cabeza, se encargó de ordenar, el mismo martes, la detención del principal sospechoso y solicitó la autopsia de la víctima, que se realizará este miércoles en esta capital. Por este motivo, no fueron revelados los datos filiatorios del joven.

El martes se había concretado la detención del principal sospechoso del homicidio y la de su madre, quien fue apresada tras protagonizar múltiples destrozos en la Comisaría. Este miércoles, en tanto, el MPF informó que también fue detenido otro hombre involucrado en el hecho.