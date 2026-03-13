PAMI marzo 2026: los 3 requisitos patrimoniales para acceder a medicamentos gratis, con el nuevo esquema de fiscalización

La Pami implementó un esquema de fiscalización para determinar si al jubilado le corresponde la bonificación total gratuita de remedios comunes.

PAMI marzo 2026: los 3 requisitos patrimoniales para acceder a medicamentos gratuitos, con el nuevo esquema de fiscalización

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), también conocido popularmente como PAMI , mantiene en marzo 2026 la entrega gratuita de medicamentos para patologías crónicas y complejas o de alto costo económico. Sin embargo, desde hace varios meses, endureció los requisitos para acceder al 100% de bonificación en otros remedios , que ya no serán gratuitos para todos.

La obra social de los adultos mayores ofrece descuentos de entre 40 y 80% en medicamentos de uso común . Pero aquellos afiliados que no cuenten con recursos para pagarlos, pueden solicitar el Subsidio por Razones Sociales para obtener la gratuidad total. El acceso a este beneficio dependerá del resultado de una evaluación socioeconómica que hace el organismo de las personas que lo soliciten.

La gratuidad para esta clase de remedios ya no será un derecho universal por el solo hecho de estar inscripto. Desde el PAMI implementaron un severo esquema de fiscalización para detectar si el afiliado cuenta con recursos suficientes para costear sus tratamientos o transita una situación de vulnerabilidad que requiera asistencia económica.

medicamentos Los afiliados que atraviesen una situación de vulnerabilidad pueden tramitar un subsidio para tener medicamentos comunes de forma gratuita.

En este caso, los requisitos para acceder a la bonificación del 100% son los siguientes:

Los ingresos mensuales de la persona que solicite el beneficio deben ser menores a 1,5 haberes previsionales mínimos . En el caso de convivir con alguien con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope sube a tres haberes mínimos.

El solicitante del subsidio no puede estar afiliado de manera simultánea a una obra social o medicina prepaga.

El afiliado que solicita el beneficio no puede ser propietario de más de un inmueble, ni tener aeronaves o embarcaciones de lujo. En sintonía, tampoco puede tener un automóvil de una antigüedad menor a los diez años. La única excepción en este caso es que en el mismo hogar resida una persona con CUD.

Cómo tramitar el subsidio social en PAMI

La gestión de acceso al subsidio de PAMI para recibir medicamentos gratuitos se hace de forma online. Los pasos a seguir son estos:

Ingresar a la web oficial de PAMI: pami.org.ar.

En el apartado "Medicamentos" de la sección de "Trámites Web", buscar la opción que diga "Medicamentos sin cargo por subsidio social".

Completar el formulario online. Se debe seleccionar el motivo de la solicitud y cargar datos personales: información sobre la situación económica y los datos médicos (como la receta o indicación).

Esperar la evaluación: PAMI revisar tu solicitud para constatar que se cumplen con las condiciones.

Retirar tus medicamentos: una vez que el subsidio sea aprobado, se podrán retirar los medicamentos prescritos sin costo alguno en la farmacia que indique el sistema.

Jubilados. Medicamentos.jpg No todos los medicamentos serán 100% bonificados para cualquier afiliado.

Qué medicamentos entrega gratis el PAMI a todos sus afiliados

La obra social ofrece una bonificación total para un extenso grupo de medicamentos. El listado actualizado incluye remedios considerados esenciales, entre los que se cuentan 160 fármacos para tratar patologías crónicas muy comunes, como hipertensión, diabetes, colesterol alto, problemas cardíacos y osteoporosis. Y los de alto costo, destinados al abordaje de enfermedades graves, como tratamientos oncológicos, VIH, hepatitis, hemofilia, artritis reumatoidea y aquellos que se utilizan después de un trasplante.

Estos medicamentos bonificados están disponibles para jubilados y pensionados mayores de 60 años afiliados al PAMI y pueden retirarse de forma simple y rápida en las farmacias adheridas. Entre los remedios gratuitos se encuentran: