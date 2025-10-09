Filtran una foto que pone en problemas a Marina Calabró

La mediática está en el ojo de la tormenta al tener una actitud desafiante en plena vía pública. ¿Qué hizo?

Marina Calabró está en el ojo de la tormenta por cometer una infracción en la vía pública y fue escrachada por un vecino del lugar. Todo ocurrió, según detalla la denuncia, cuando la periodista visitó a Rolando Barbano en su domicilio.

Allí la hermana de Iliana dejó su auto mal estacionado y un vecino registró el momento y sin vueltas decidió escracharla. La foto llegó a las manos de Pochi, de Gossipeame , y aunque la mediática no se hizo eco del tema generó malestar en el barrio.

En la imagen se ve que el auto de alta gama está mal estacionado y que no es la primera vez que eso ocurre y que la actitud de la conductora es frecuente. Si no lo deja estacionado frente a un garaje, lo hace en la senda peatonal obstruyendo incluso la rampa para discapacitados como ocurrió ahora.

La influencer compartió la foto y sumó un texto sobre la situación vivida. “VECINOS DE NUÑEZ ODIADOS! Marina Calabró sigue dejando su auto mal estacionado cuando va a lo de Barbano a dormir, lo deja en la línea de cruce de peatones casi tapando la rampa para discapacitados y para cochecitos. Así no!. Es real que hoy está difícil estacional por ahí porque como por esa zona hasta hace poco pero bueno, tampoco lo podés tirar en cualquier lado”, escribió la periodista.

IMG_2899

Por el momento, Marina no se hizo eco de la información y no salió a cruzarse con los vecinos que la agarraron infraganti.