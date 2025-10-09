El ingenioso video con el que Neuquén capital salió a promocionar sus atractivos turísticos a "costo $0"

Con la pregunta “¿Decís que Chile es más barato?”, la Municipalidad ofrece sus paseos y actividades para disfrutar de la ciudad sin complicaciones.

De cara al fin de semana largo, la Municipalidad de Neuquén salió a ofrecer, con un ingenioso video, sus actividades y paseos para disfrutar a “costo $0”. Con el disparador “¿Decís que Chile está más barato?, mirá Neuquén” se enlistan numerosos atractivos. Repasamos cuáles son y cómo aprovecharlos.

Neuquén capital se ha convertido en un destino turístico que no solo para los vecinos, sino también para visitantes de la región y viajeros. De hecho, de la mano de la Fiesta de la Confluencia, la ciudad ha completado su capacidad hotelera y los fines de semana largo alcanza más del 70% de ocupación. El intendente Mariano Gaido viene impulsando políticas e inversiones que llevaron al crecimiento de Neuquén capital como destino turístico.

Ahora, con las inauguraciones del 121° aniversario de la capital, se sumó un nuevo atractivo: el Balcón del Valle. El espacio, conocido como el “mirador” del Parque Norte o de la Plaza de las Banderas, se renovó completamente.

A la vista panorámica que alcanza el río Neuquén se le sumaron nuevos espacios de estacionamiento, descanso y áreas verdes, destacando la fauna autóctona. El lugar preferido para las fotos es la hamaca gigante que corona uno de los senderos. Pero lo que más llama la atención es el tobogán de 20 metros construido a un lado de las escaleras que invita a deslizarse no solo a los niños.

Mirador del río Limay

Otro de los paseos que ofrece Neuquén es el de recorrer el majestuoso río Limay, aprovechando su mirador sobre la calle Obrero Argentino para respirar aire fresco y, por ejemplo, realizar avistaje de aves típicas de la zona, como los cisnes de cuello negro.

Un deck de madera y hamacas colgantes completan la propuesta que parece sacada de los hoteles más caros, pero se pueden utilizar sin costo alguno.

Paseo Costero

Uno de los atractivos neuquinos que no para de crecer es el Paseo Costero que actualmente tiene más de 14 kilómetros de extensión. Recientemente se inauguró un nuevo tramo en la península Hiroki, sobre la zona del club Independiente.

Tanto sobre el río Limay como sobre el Neuquén hay senderos, bicisendas, estacionamientos, espacios verdes, ofertas gastronómicas, puestos de actividad física y juegos infantiles en un entorno verde que permiten recorrer o elegir un punto para detenerse a, por qué no, hacer un picnic o tomar mates.

Parque de los Dinosaurios

El Parque de los Dinosaurios es un novedoso atractivo en la zona noroeste de Neuquén. En esta área natural protegida, que se encuentra en Novella y Rufino Ortega, fueron hallados fósiles de huevos de dinosaurios y de invertebrados.

El Parque cuenta con una réplica de un dinosaurio gigante que funciona como referencia porque puede observarse desde lejos y es parada obligada para una foto.

Península Hiroki

Otra área natural protegida capitalina es la península Hiroki, que culmina en la confluencia de uno de los brazos del río Neuquén con el Limay.

Entre pastizales y bosques ribereños, se puede recorrer un sendero agreste de aproximadamente 1800 metros lineales de longitud entre ida y vuelta, y de baja dificultad.

Bus Turístico

La Municipalidad de Neuquén ofrece la posibilidad de recorrer la ciudad en un bus sin techo y con guía turística.

Hay distintos recorridos que permiten conocer los atractivos naturales, arquitectónicos e históricos neuquinos. Aunque es una actividad gratuita requiere inscripción previa por el cupo del colectivo descapotable.

Parque Agreste

Este Parque es la mejor forma de conocer la naturaleza del río Neuquén. Tiene senderos para caminatas y paseos en bicicleta, con más de 4 km de recorrido.

En su paisaje sorprende la combinación de la fauna y la flora que forman un espacio casi sacado de un cuento, pero a minutos del centro. Se encuentra en el norte de la ciudad y se accede desde el barrio Rincón de Emilio, por las calles Océano Índico y Mar Caspio.

Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores

Este fin de semana largo habrá una nueva edición de los eventos que engalanan al Parque Jaime de Nevares. Durante el viernes y el sábado, de 17 a 23, podrán recorrerse los puestos de 170 emprendedores y 30 food trucks con una variada oferta gastronómica.

Además, durante las primeras horas habrá espectáculos infantiles que continuarán con shows para toda la familia.