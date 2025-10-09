Vuelve a Neuquén la gran feria con emprendedores y puestos gastronómicos: fecha, hora y lugar

El evento fusiona Neuquén Emprende con Confluencia de Sabores y busca consolidar a la ciudad como un polo gastronómico en la región. El intendente destacó la ocupación hotelera.

La ciudad de Neuquén se prepara para recibir el fin de semana largo con la nueva edición de la feria "Neuquén Emprende" , que se realizará en conjunto con "Confluencia de Sabores" . Este evento, que se lleva a cabo el viernes y sábado, tendrá lugar en el Parque Jaime de Nevares con entrada libre y gratuita. La propuesta estará abierta al público desde las 17 hasta las 23.

El evento busca consolidar a la ciudad como un polo gastronómico en la región. La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, detalló que la feria contará con 170 puestos de "Neuquén Emprende" y 30 food trucks.

Pasqualini también informó que la jornada estará enmarcada en el mes de la concientización del cáncer de mama. Se dispondrá de una estación de bienestar a cargo de la subsecretaría de Bienestar Ciudadano, que ofrecerá prevención del cáncer de mama, un vacunatorio móvil, demostraciones de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y consejería sobre hábitos saludables.

ON - Rio Clima Neuquen Emprende (38)

El evento incluye espectáculos infantiles durante las primeras horas, con actividades pensadas para los más chicos, y shows para toda la familia.

La oferta gastronómica incluye productos de mar, sabores ahumados y fuegos, buscando satisfacer a todos los paladares. El encuentro no solo impulsa la gastronomía, sino que también fomenta el trabajo de productores y emprendedores, fortaleciendo la economía local y el circuito turístico.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, ya había destacado que en la edición anterior el número de productores había crecido de 30 a más de 70, una cifra que demuestra la gran convocatoria de la iniciativa.

Neuquén Emprende: políticas de promoción del comercio local

El programa "Neuquén Emprende" busca, desde la Municipalidad, ofrecer una oportunidad de crecimiento para numerosos emprendimientos locales que, con el tiempo, se han afianzado.

Neuquen emprende gaido pasqualini

Los “Neuquén Emprende” son los espacios de comercialización tras un período de capacitación y fortalecimiento, y existen emprendedores egresados que, gracias a la feria, ya cuentan con su propio comercio, fábrica o sala de elaboración.

Las acciones de apoyo incluyen la creación de salas de elaboración de productos y alimentos sin TACC para abaratar precios, la realización de ferias gigantes para visibilizar a los productores, y el dictado de capacitaciones integrales gratuitas que permiten a muchos dar el salto en la economía.

Otras actividades de la Municipalidad de Neuquén para el finde largo

Más allá de la feria, la ciudad ofrecerá diversas actividades en el fin de semana largo. El Auditorio de la Municipalidad tendrá actividad el sábado con un concierto de guitarra de Damián Cazeneuve a las 20 y el domingo con un espectáculo infantil, “La abeja haragana”, a las 18. Turismo también llevará adelante actividades, como paseos gratuitos con el bus turístico el viernes, sábado y domingo.

El intendente Mariano Gaido ha manifestado su entusiasmo ante la respuesta de la comunidad. La inversión municipal se ve reflejada en el aumento de la ocupación hotelera en fines de semana largos, que pasó del 27% al inicio de la gestión a superar el 70%. Este crecimiento es acompañado por la infraestructura necesaria, como el Paseo Costero y el futuro Centro de Convenciones en el Museo Nacional de Bellas Artes.