Gran anuncio de Gaido para el oeste de Neuquén: habrá una nueva feria de emprendedores

Se inaugurará en el mes aniversario de la ciudad. El intendente hizo el anuncio en un acto con 500 integrantes de Neuquén Emprende.

A sala llena, el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén recibió alrededor de 500 personas que integran o integraron Neuquén Emprende , el espacio de comercialización más importante de la ciudad. Durante el acto, el intendente Mariano Gaido anunció la creación de un nuevo espacio de comercialización para las y los emprendedores en el Parque del Oeste, contiguo al Centro Cultural del Oeste (CCO), que se inaugurará en el mes aniversario de la ciudad, y se sumará al que funciona en el Parque Jaime De Nevares.

Este programa fue la oportunidad de crecimiento para numerosos emprendimientos locales que, con el tiempo, se consolidaron y hoy funcionan como PyMES. También, anticipó que ante la gran demanda existente se ampliará hasta las 19 el horario de atención de las salas de elaboración de alimentos.

La sala retumbó de aplausos y de vítores con estos dos anuncios, y tras pedir una pausa, Gaido reiteró la decisión de sostener con acciones la economía social. Observó entonces que el superávit de las cuentas municipales se orienta a obras y “tiene nombre y apellido: son las salas de elaboración, las ferias, herramientas que en el país no existen”.

Gaido recordó, por otro lado, que en articulación con el gobierno de la provincia el IADEP otorga créditos para el crecimiento de la economía real. “Con todo el equipo le queremos decir que nosotros, los neuquinos, tenemos derecho a elegir nuestro destino. Estoy orgulloso de todos ustedes”, les dijo. “Cuando llegamos a la gestión nos decían que apostar por los emprendedores era un gasto y yo creo que es una inversión", dijo entre aplausos el mandatario municipal.

emprendedores celebraron Neuquén Emprende

"Hoy está de moda pensar a este tipo de iniciativas como un gasto y yo digo que los neuquinos les demostramos al país con mucha humildad que nosotros tenemos un superávit y las cuentas ordenadas, pero a esos fondos los destinamos a darles herramientas y oportunidades", resaltó el jefe comunal.

También agradeció a Julieta Corroza, ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres de la provincia, por el trabajo que se viene llevando adelante con agentes que posibilitan líneas de créditos a los emprendedores. A su turno, la funcionaria recordó las líneas crediticias que se entregan desde el gobierno provincial: "Trabajamos mucho en que las líneas sean inclusivas, que se puedan acceder". Y nombró que actualmente hay dos líneas crediticias funcionando para complementar esta política pública. "Junto al gobernador Rolo Figueroa y los intendentes trabajamos en generar políticas públicas que les sirvan a ustedes para emprender", expresó.

Neuquén Emprende: "Es fruto de los neuquinos"

Además, Gaido les expresó a los presentes lo fundamental que es Neuquén Emprende para la capital neuquina: "No es solo una oportunidad para sus familias y una salida laboral, a la ciudad la transforma en turística, con desarrollo económico, y eso genera superávit. Esto no es casualidad, es fruto de los neuquinos".

“Hay una decisión de política pública de la Municipalidad de Neuquén de estar presente con los emprendedores y emprendedoras de las ferias de la ciudad, acompañándolos con espacios de comercialización y de capacitación para que puedan dar el salto cualitativo y cuantitativo”, definió sin vueltas la Jefa de Gabinete María Pasqualini.

“Estas cosas no ocurren por casualidad, hay un Estado presente”, definió luego en la sala del Museo que quedó chica para las 500 personas presentes.

Subrayó la importancia de la economía social y del trabajo sostenido en el tiempo por parte del municipio para que ocupe el espacio destacado que tiene en la actualidad. En este marco incluyó al gobierno provincial: “Trabajamos codo a codo desde el primer día, la Provincia ha desarrollado líneas de financiamiento que los pueden acompañar”.

Antes, Pasqualini mencionó los logros de Neuquén Emprende y las ferias locales en los últimos años, enfatizando cómo crecieron a pesar de la pandemia, en calidad y en cantidad. “Ahora hay alrededor de mil emprendedores, quienes también generan empleo”, remarcó especialmente.

Por otro lado, aludió a algunas de las acciones de apoyo a las y los emprendedores por parte de la Municipalidad, entre ellas la creación de las salas de elaboración de productos de todo tipo y de incluso de alimentos sin TACC, lo que abarata los precios, las ferias gigantes que visibilizan a los productores, y las capacitaciones integrales gratuitas que permiten a muchos a dar el gran salto en la economía.

Carla dio sus primeros pasos como emprendedora de marroquinería en Neuquén Emprende y hoy lleva adelante una PyME: “Fui creciendo y me fui capacitando. Los cursos que nos brindan son fundamentales para el crecimiento. Pasé de ser emprendedora, y hoy tengo una micro PyME, con una fábrica con empleadas”, resaltó. Su emprendimiento dispone todos los años las mochilas que se entregan en los kits escolares.