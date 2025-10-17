Se casó el Peque Schwartzman y pone en duda su continuidad en MasterChef Celebrity

El extenista dio el 'si' con su pareja y se preparan para una lujosa fiesta de casamiento que ya tendría fecha confirmada.

Diego Schwartzman dio el 'si' este jueves y se casó por civil con su pareja Eugenia de Martino durante una ceremonia íntima con sus familiares y allegados que disfrutaron del encuentro donde sellaron el amor que nació en 2019 cuando todavía era un tenista profesional que competía en el máximo nivel del deporte.

La pareja firmó los papeles en el Registro Civil Central ubicado en la calle Uruguay 753, en las cercanías al Obelisco de la Capital Federal. A la salida del evento la pareja se mostró feliz del compromiso que asumieron y celebraron con el típico ritual de arrojar arroz.

Sumado a esto todavía resta concretar la fiesta que preparan para celebrar en un evento donde serán los protagonistas de una noche única. Según se conoció el evento tendrá lugar el sábado 25 de octubre, según confirmó la conductora Susana Roccasalvo .

Schwatzman-De Martino

El momento de Schwartzman lejos del tenis y redescubriendo su vida

Lejos del mundo del tenis tras anunciar su retiro en mayo del corriente año, el Peque disfruta de su etapa como cocinero en MasterChef Celebrity, certamen en el que continuará y participará hasta que sea eliminado. En diálogo con Infobae se refirió a la actualidad que atraviesa: "Estoy en el proceso de redescubrirme, es lo que quiero porque sigo teniendo 32 años y soy muy chico para estar jubilado, entre comillas".

Por otra parte contó su último vinculo con el tenis: "Llegó un momento en que no daba más con la raqueta, entonces en el corto plazo uno no lo extraña. Seguramente con el tiempo me voy a poner a jugar. Quizá más adelante entrene a alguien, pero por ahora no la extraño".

"Empecé a perder el control del cuerpo en cuanto entraba a jugar partidos, las cosas no me salían. Empezaba a estar acalambrado, la mano y la raqueta estaban desconectadas, la pasaba muy mal. Empecé a tener más miedos en los aviones de noche, dormía muy mal, tenía pesadillas. Empecé con un psicólogo enfocado en ataques de ansiedad, nunca llegaron a ser de pánico", reveló sobre su última etapa como jugador.