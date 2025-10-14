Fiesta de los Productores en Añelo: NTVG, Luck Ra, Q' Lokura, Ángela Leiva y todos los artistas

Este viernes y sábado la ciudad petrolera se convertirá en una fiesta, donde esperan recibir a miles de vecinos de la región para disfrutar a puro baile.

NTVG se presentará en la Fiesta Provincial de los Productores de Añelo 2025.

Luego de una espera que se hizo larga, este viernes 17 y el sábado 18 de octubre la ciudad de Añelo será sede de una nueva edición de la Fiesta Provincial de los Productores que se realizará en el predio ubicado en la calle 24 de esa localidad con la presencia de artistas locales, nacionales e internacionales.

La fiesta provincial que celebra el trabajo, la identidad y la cultura de toda la región convoca a toda la población a disfrutar de un fin de semana único. Esta edición se enmarca en el aniversario 110° de la capital de Vaca Muerta .

Serán dos jornadas que están planteadas para compartir en familia, con música en vivo, actividades tradicionales y la presencia de productores locales que compartirán lo mejor de su tierra.

SELE VERA (9).JPG Sele Vera promete una gran convocatoria en la Fiesta Provincial de los Productores de Añelo 2025.

Para llegar al predio de la municipalidad desde la Ruta 7 hay que llegar hasta la ciudad y, tan solo a metros del comienzo del ejido urbano, los conductores deben bajar a la colectora a mano derecha, doblar a la izquierda y cruzar la ruta por calle 24. A partir de allí hay que avanzar casi un kilómetro y medio y a mano izquierda se encuentra el predio del municipio donde se desarrollará la fiesta.

Conocé la grilla de artistas

Entre los artistas convocados para llegar a Neuquén en el evento más convocante de Añelo hay exponentes de la cumbia, el rock y del chamamé, entre diferentes ritmos. Todo comenzará el viernes con uno de los shows más esperados. La banda uruguaya con más de tres décadas en escena, No Te Va Gustar será el plato fuerte.

fiesta confluencia 2023 jueves 16 no te va gustar La banda uruguaya NTVG se presentará el viernes. Omar Novoa

NTVG, como se la nombra popularmente, está integrado por Emiliano Brancciari (voz y guitarra), Guzmán Silveira (bajo y coros), Diego Bartaburu (batería), Martín Gil (trompeta y coros), Denis Ramos (trombón y coros), Mauricio Ortiz (saxofón barítono y tenor), Pablo Coniberti (guitarra y coros) y Francisco Nasser (teclados, coros y guitarra).

Esa noche subirán al escenario neuquino también el cantante de cumbia Santi Cairo, y la reconocida cantante de folclore Sele Vera y Los Pampas.

Los Mena's, con todo su chamamé desde Junín de los Andes, también dirán presente en esta fiesta provincial.

q lokura fiesta confluencia 2023 Q Lokura vuelve a Neuquén.

La fiesta tendrá su segunda jornada el sábado 18 donde el cantante de cumbia Luck Ra. El novio de La Joaqui y actual coach en el programa de televisión La Voz Argentina vuelve a Neuquén con esta presentación que promete mucha alegría y baile.

Y el baile va a ser toda la noche porque también se presentarán Angela Leiva y la banda Q’Lokura. Para los más tradicionalistas estarán en el escenario Sharon y los Camperos del Chamamé y Abigail y su conjunto.

Más actividades

La Fiesta Provincial de los Productores ofrece una amplia propuesta apta para toda la familia que no se limita a los artistas invitados.

La región será protagonista: habrá jineteadas, demostraciones y competencias en destrezas criollas, además de comidas típicas y artesanos y emprendedores de la zona.

Los emprendedores estarán presentes en una gran feria. También habrá un espacio de patio gastronómico donde la gente podrá sentarse a disfrutar platos tradicionales de la región.

Desde la organización afirmaron que habrá "actividades especiales para toda la familia". Afirmaron que la Fiesta promete "dos noches únicas para celebrar nuestra historia, con música en vivo, emoción y el orgullo de seguir construyendo juntos el futuro de Añelo".