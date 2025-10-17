Con entrada gratis, NTVG y Sele Vera inauguran la Fiesta de los Productores de Añelo

Llegó la oportunidad de disfrutar dos jornadas con los mejores artistas, feria local, talleres y mucha diversión desde las 20 hasta pasada la medianoche.

La Fiesta Provincial de los Productores de Añelo comienza este viernes con artistas de lujo que se subirán al escenario del predio ubicado en la calle 24 de esa localidad a partir de las 20. La primera noche estarán los músicos uruguayos de No Te Va Gustar y la reina del folcklore regional Sele Vera y Los Pampas .

Este encuentro provincial celebra el trabajo, la identidad y la cultura de toda la región y para eso invita a vecinos de diferentes localidades a disfrutar de un fin de semana único. Esta edición se enmarca en el aniversario 110° de la capital de Vaca Muerta .

Serán dos jornadas que están planteadas para compartir en familia, con música en vivo, actividades tradicionales y la presencia de productores locales que compartirán lo mejor de su tierra.

El intendente Fernando Banderet destacó la importancia del evento para la comunidad, que no solo celebra la producción local sino también la cultura y el turismo de la región. La fiesta contará además con la participación de Santi Cairo y Cristian Herrera, culminando con una bailanta campera. Además, se realizará un sorteo de dos autos 0 km con la compra de un bono de participación.

“El objetivo es poder convocar a las demás comunidades, que se acerquen a la localidad, para mostrarles un poquito lo que es Añelo, que no es tan solo un interés por el gas y el petróleo, sino que también que tenemos tradición, que tenemos cultura, que tenemos turismo, que podemos proyectar también un crecimiento y una transformación en la ciudad”, afirmó Banderet.

Recordó que “más allá de la formación y el gran interés que hay del subsuelo primero hay una comunidad, una ciudad: jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, familias que han luchado, que han apostado y se han comido año tras año el efecto de toda esta actividad. Nosotros venimos de una de una cultura prácticamente tradicional de la tierra, de la producción, de la crianza de los chivos, de las vacas, de las pasturas y hoy tener esta producción de gas y petróleo ha generado un importante cambio para toda la región”.

Para poder mostrarlo, las actividades del sábado incluirán muestras de productos locales, desde chivos hasta hortalizas, y habrá jineteadas, demostraciones y competencias en destrezas criollas, además de comidas típicas y artesanos y emprendedores de la zona que estarán presentes en una gran feria. También habrá un espacio de patio gastronómico donde la gente podrá sentarse a disfrutar platos tradicionales de la región.

Por último, dijo que se espera una gran afluencia de visitantes de diversas provincias que podrán disfrutar de la calidad humana y la hospitalidad de Añelo, ya que “la fiesta no solo es una celebración del aniversario de la ciudad, sino también un reconocimiento a la tradición y la cultura” que caracterizan a la comunidad. La actividad es abierta a la comunidad y con entrada libre y gratuita.

Cronograma de artistas

El viernes 17 se presentará la cumbia de Santi Cairo, el rock de los uruguayos No Te Va Gustar, Cristian Herrera, el folclore de Sele Vera y los Pampas y el chamamé de Los Mena’s.

El sábado 18 se presentarán los cantantes de cumbia Ángela Leiva y Luck Ra, Q’Lokura, y después habrá un poco más de folclore con Sharon y los Camperos del Chamamé y Abigail y su conjunto.

El domingo 19 de octubre (Día de la Madre) se llevarán a cabo actividades de destrezas criollas y jineteada, con la presencia de los campeones de Jesús María, en defensa de la tradición gaucha.

Entradas

Desde el Municipio de Añelo confirmaron que las entradas a este evento popular y familiar son gratuitas, y que no es necesario retirarlas antes del evento.

Por otra parte, la comuna organizadora difundió un listado de los hospedajes habilitados para todos los visitantes que lleguen desde otras ciudades del Alto Valle y quieran quedarse a dormir en Añelo.

Los hospedajes publicados por el Municipio son Cüpal 24, son 5 departamentos con capacidad de 4 personas en cada uno, con todos los servicios, a 200 metros del predio. 2994599033.

Eco Hotel, es un hotel con habitaciones dobles y simples. Cuenta con servicio de desayuno, gym, restaurante y parrilla. 11550481966.

Vista Kau, es un hotel con habitaciones dobles, triples y departamentos. 3625200754.

Hospedaje Añelo 1, cuenta con habitaciones dobles, individuales y departamentos hasta 4 personas. Tiene servicio de desayuno y ropa blanca. 2996011720.

Hotel Leonardo Da Vinci, con habitaciones simples, dobles y triples y departamentos. Servicio de restaurante, desayuno y parrilla y servicios de maestranza 2995330324.