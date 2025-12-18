Cuánto sale un Volkswagen Polo 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Es uno de los autos 0km más patentados del mercado y una referencia entre los hatchbacks. Cuál fue el ajuste que la terminal aplicó en sus precios este mes.

Volkswagen Polo. el auto de entrada de la marca alemana en el país. Foto: VW Argentina

Con la salida del Gol, el Volkswagen Polo quedó definitivamente posicionado como la puerta de entrada a la marca en Argentina , un rol que no solo sostuvo sino que fortaleció con el paso de los meses. Diseño actualizado, buena seguridad de serie y una gama que va de versiones accesibles hasta más completas y tecnológicas que lo mantienen entre los modelos más buscados del país. ¿Cuál es su precio actualizado en diciembre 2025?

Importado desde Brasil, el Polo logró mantenerse competitivo incluso con la llegada de nuevos rivales en el segmento , como el Hyundai HB20 . Aun así, mostró números estables en patentamientos y una presencia constante en los rankings mensuales, algo clave en un mercado cada vez más disputado y competitivo.

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ), el Volkswagen Polo patentó 977 unidades en noviembre, lo que le permitió ubicarse dentro del Top 10 de los modelos más vendidos del mes y sostener su protagonismo a nivel nacional.

VW Polo Volkswagen Polo, cuál es su valor en diciembre 2025. VW Argentina

Los 10 vehículos más patentados de noviembre 2025 fueron:

Toyota Hilux – 1.831 unidades Peugeot 208 – 1.343 Volkswagen Tera – 1.327 Fiat Cronos – 1.261 Toyota Yaris – 1.256 Ford Ranger – 1.215 Ford Territory – 1.065 Volkswagen Polo – 977 Volkswagen Amarok – 916 Chevrolet Tracker – 907

En el acumulado anual, el Polo también muestra números sólidos: suma 20.506 unidades patentadas entre enero y noviembre, consolidándose como uno de los hatchbacks más vendidos de 2025, incluso en un contexto de mayor competencia y renovación de oferta. En términos generales, durante noviembre se patentaron 34.905 autos 0km en Argentina, y el acumulado de los primeros once meses del año alcanza 587.666 unidades, con un crecimiento interanual cercano al 50%.

Volkswagen Polo: ficha técnica y versiones

La gama del Volkswagen Polo en Argentina está pensada para cubrir distintos perfiles de usuarios, desde quienes buscan un auto simple y funcional para el uso diario hasta quienes priorizan prestaciones más complejas y más tecnología.

Polo-VWPLAY Así es la pantalla multimedia del Volkswagen Polo. VW Argentina

La versión de entrada es el Polo Track MSI, equipado con el conocido motor 1.6 naftero aspirado de 110 CV y 155 Nm, asociado a una caja manual de cinco marchas. Es la opción más accesible de la familia y apunta a un uso urbano, con mantenimiento contenido y una mecánica probada.

Un escalón más arriba aparece el Polo Comfortline 170 TSI, que adopta el motor 1.0 turbo, con mejor respuesta y mayor eficiencia. Este conjunto entrega 170 Nm de torque y se combina con una caja automática Tiptronic de seis velocidades, sumando además más equipamiento de confort y tecnología.

Luego se ubica el tope de de gama, Polo Highline 170 TSI, que mantiene la misma mecánica turbo pero suma detalles estéticos, mejor nivel de terminaciones y un paquete de confort más completo.

Gama VW Polo La gama del VW Polo está compuesta por tres versiones en Argentina. VW Argentina

Toda la gama Polo incorpora pantalla multimedia de 10 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, además de una base de seguridad sólida desde las versiones iniciales.

Este mes se dejó de ofrecer el Polo GTS, la variante deportiva que Incorporaba el motor 1.4 turbo, con 250 Nm de torque, debido a que se vendió el remanente de unidades disponibles (el modelo se había dejado de producir a en marzo de este año en Brasil).

Cuánto cuesta un Volkswagen Polo en diciembre 2025

Tras el último ajuste de precios aplicado por la marca de un 3.5%, estos son los valores actualizados del Volkswagen Polo en Argentina para diciembre: