Más novedades para la Fiesta de la Confluencia 2026: un nuevo artista y otras sorpresas

Desde la Municipalidad de Neuquén dieron más detallas del evento, que se celebrará entre el 5 y el 8 de febrero en la isla 132.

Tras el anuncio de los artistas confirmados, muchos vecinos y turistas se preparan para asistir a la edición 2026 de la Fiesta de la Confluencia , que congregará a miles de fanáticos entre el 5 y el 8 de febrero en la isla 132.

Artistas de la talla de Luciano Pereyra, No Te Va Gustar, Karina La Princesita, Luck-Ra, Dillom, La Joaqui o Bersuit Vergarabat serán parte de una grilla que se conocerá, día por día, la próxima semana.

Así lo confirmó la Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini . En una entrevista con LU5 , señaló que la próxima semana se publicará la grilla de artistas que se subirán al escenario mayor, con el objetivo de que los más fanáticos puedan comprar su entrada para estar bien cerca de las bandas y cantantes que más les gustan.

Hasta ahora, están a la venta las entradas conocidas como "Abono Confluencia", con precios desde 60 mil pesos que permiten acceder al campo delantero y otros beneficios exclusivos durante las cuatro noches del festival. Si bien estos tickets estarán disponibles sólo hasta el 21 de diciembre, la divulgación de la grilla día por día permitirá comprar pases para noches específicas y planificar mejor la visita a la isla 132.

"Ya tenemos los artistas confirmados en el escenario Confluencia, sólo faltan los ganadores del Pre Confluencia", dijo Pasqualini sobre la oportunidad que tendrán los artistas locales de actuar en el mismo escenario que usan los cantantes y bandas más convocantes del momento.

fiesta de la confluencia 2026 artistas

Por otro lado, adelantó que habrá novedades en el escenario Limay, que suele contar con una grilla de artistas locales o bandas más alternativas. "Puede haber una sorpresita con un artista más", dijo la funcionaria que, ante la intriga de los entrevistadores, aclaró que se trata de una propuesta que llega desde lejos, aunque no adelantó si es un artista nacional o internacional.

"Falta anunciar cosas, se vienen otras sorpresas y por eso vamos a cambiar la ubicación de los escenarios", agregó Pasqualini sobre la planificación de la Fiesta de la Confluencia 2026, que sumará espacios gastronómicos, propuestas lúdicas para los niños y el sorteo de autos y camionetas, como ya ocurrió en la última edición.

La Jefa de Gabinete también confirmó que "se están moviendo los foodtrucks al parque original con una obra que incluyó mejoras para el verano, para la Fiesta de la Confluencia y para los que permanentemente disfrutamos del Paseo de la Costa".

Fiesta de la Confluencia 2025 domingo (gente)

Así, el espacio de foodtrucks que temporalmente se había ubicado frente al centro de Convenciones Domuyo regresará ahora a su sitio original, más cerca del río, pero con mayores prestaciones para los que se reúnen en la zona.

Otros detalles de la Fiesta de la Confluencia 2026

En la edición 2026, la Fiesta Nacional de la Confluencia contará con la presencia de bandas como Bersuit Vergarabat, Kapanga, No Te Va Gustar, La Beriso, y Migrantes.

En un recorrido para todos los gustos, desde el rock y el hip hop hasta la cumbia y el pop urbano, también estarán presentes como solistas: Luciano Pereyra, Luck Ra, FMK, Trueno, Ángela Torres, Karina La Princesita y Dillom.

Emergentes como Lauty Gram, Tuli, Tizishi, Femi (Agnes Simon, oriunda de Zapala), tendrán su oportunidad en el escenario principal. Roze y Rombai también prometen poner a bailar a la Isla.

Fiesta de la Confluencia 2025 domingo (Maria Becerra) Omar Novoa

La organización apuesta a mantener el entusiasmo con novedades semanales y atractivos como, al igual que en la edición anterior, la rifa de tres autos Toyota Yaris y una camioneta, y este año le agregaron un monopatín y una moto eléctrica por noche. Además, este año serán 200 los emprendedores de Neuquén Emprende quienes tendrán la posibilidad de comercializar sus productos regionales, artesanías y producciones.

María Pasqualini, Jefa de Gabinete, indicó que el año pasado la convocatoria superó el millón de asistentes, con un impacto económico que alcanzó los 50.000 millones y este año se proyecta un derrame aún mayor, estimado en 65.000 millones. "El espíritu modo Confluencia ya se siente en el aire y promete convertir a la ciudad, una vez más, en el epicentro de la música y la celebración más importante del país”, destacó Pasqualini.