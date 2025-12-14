Cuánto sale un Peugeot 208 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Es uno de los autos 0km más patentados del año. Se produce en El Palomar. Cuál fue el ajuste en su precio que aplicó la terminal este mes.

Peugeot 208, uno de los hatchbacks más vendidos del país. Foto: Stellantis

El Peugeot 208 vuelve a ubicarse entre los autos 0km más importantes del mercado argentino y mantiene su lugar como uno de los hatchbacks más vendidos del país. Producido en la planta de El Palomar , el modelo se consolidó como un pilar industrial y comercial para Stellantis en Argentina, con una gama amplia y un posicionamiento fuerte en el Segmento B. ¿Cuál es su precio actualizado en diciembre 2025?

A lo largo de este año, el 208 combinó volumen de patentamientos , diseño atractivo y buen nivel tecnológico , tres factores que explican por qué sigue siendo una de las principales opciones para quienes buscan su primer 0 km o renovar el auto. A eso se suma una oferta mecánica variada , con motores aspirados y turbo, y versiones manuales y automáticas.

Según los datos oficiales presentados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina ( ACARA) , durante noviembre de 2025 el Peugeot 208 fue el segundo auto más patentado del país , con 1.343 unidades , solo por detrás de la Toyota Hilux (1.831). En el acumulado anual, el modelo se mantiene en el lote de los autos más vendidos de Argentina y confirma su rol protagónico.

Nuevo 208 Peugeot 208, uno de los productos fuertes de Stellantis en la región. Stellantis

Estos fueron los 10 autos más patentados en Argentina en el período enero–noviembre de 2025:

Toyota Yaris: 29.551 unidades Fiat Cronos: 29.138 Toyota Hilux: 28.959 Peugeot 208: 28.251 Ford Ranger: 23.969 Volkswagen Amarok: 22.959 Volkswagen Polo: 20.506 Toyota Corolla Cross: 17.756 Chevrolet Tracker: 17.026 Volkswagen Taos: 16.203

El buen desempeño del 208 se da en un contexto de mercado más moderado hacia fin de año. En noviembre se patentaron 34.905 autos 0km, una caída mensual del 33,2%, aunque el acumulado de 2025 sigue mostrando una suba cercana al 50% frente a 2024, lo que refuerza la relevancia de los modelos de alto volumen como el hatchback de Peugeot.

Se viene la tercera generación de Peugeot 208

Peugeot ya trabaja en la tercera generación del 208, que marcará un salto importante en diseño, tecnología y electrificación. Los primeros bocetos oficiales muestran una evolución estética alineada con el nuevo lenguaje visual de la marca, con líneas más angulosas, ópticas estilizadas y un perfil más deportivo.

Peugeot Polygon, el próximo 208 Peugeot Polygon, el concept que anticipa el próximo 208. Stellantis

El futuro 208 estará desarrollado sobre una plataforma más moderna, preparada para convivir con motorizaciones electrificadas, incluyendo versiones híbridas y eléctricas, algo clave para los próximos años. Si bien todavía no hay fechas confirmadas para su llegada a Argentina, todo indica que el actual modelo seguirá siendo protagonista mientras la marca prepara su próxima gran apuesta para el Segmento B.

En ese contexto, el Peugeot 208 actual sigue siendo una de las compras más racionales y equilibradas del mercado, tanto por volumen, respaldo industrial y propuesta de producto, como por su peso histórico dentro de la industria automotriz argentina.

Peugeot 208: modelos y ficha técnica en Argentina

El Peugeot 208 se ofrece en cinco versiones en la Argentina con una propuesta variada y escalonada que combina eficiencia, confort y tecnología.

Peugeot 208 (2).jpg Así es el interior del Peugeot 208 que se comercializa en Argentina. Stellantis

La versión Active es la entrada de gama. Utiliza el motor naftero 1.6 de 115 CV, con caja manual de cinco marchas. De serie incluye control de estabilidad, frenos ABS y cuatro airbags, apuntando a un uso urbano eficiente y confiable.

Las versiones Allure amplían la oferta con más equipamiento y opciones mecánicas. Mantienen el motor 1.6 en las variantes manual y automática CVT, y suman la opción T200, con el motor 1.0 turbo de 120 CV y 200 Nm, que mejora notablemente las prestaciones y la respuesta en ruta. En estos niveles ya aparecen seis airbags, llantas de mayor tamaño y un interior más completo.

Peugeot 208 GT Peugeot 208 GT, la versión tope de gama del hatchback. Stellantis

En lo más alto de la gama se ubica el Peugeot 208 GT, que refuerza el perfil deportivo del modelo. Combina el motor turbo T200 con una puesta a punto más dinámica, llantas de 17 pulgadas, faros Full LED y un paquete tecnológico que lo posiciona como una de las versiones más completas del segmento.

Cuánto cuesta un Peugeot 208 con valor actualizado en diciembre 2025

Para diciembre de 2025, Stellantis aplicó un ajuste promedio del 1,2% en su gama, en línea con lo ocurrido en meses anteriores. Con esa actualización, los precios estimados del Peugeot 208 0 km en diciembre 2025 son los siguientes:

Peugeot 208 Active MT : $30.890.000

: $30.890.000 Peugeot 208 Allure MT : $35.890.000

: $35.890.000 Peugeot 208 Allure AT : $37.740.000

: $37.740.000 Peugeot 208 Allure Pack T200 : $40.550.000

: $40.550.000 Peugeot 208 GT T200: $42.740.000

Toda la gama cuenta con garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, uno de los estándares más competitivos del segmento.