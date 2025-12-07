Agustín Canapino ganó su quinto título del Turismo Carretera

El piloto de Chevrolet se consagró de forma anticipada en la primera serie, luego de quedarse cómodamente con el primer lugar en esta sesión.

Agustín Canapino (Chevrolet) levantó su quinto título en el Turismo Carretera este domingo , cuando ganó la primera serie de clasificación la última fecha en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.

El piloto oriundo de Arrecifes terminó en el primer puesto casi sin sobresaltos y ganó comodo el campeonato del TC que lideró durante gran parte de la temporada.

El piloto de Camaro llegó a esta última fecha de la temporada con una muy buena ventaja de 57,5 puntos sobre su escolta, que es Santiago Mangoni (Chevrolet). Esto se debe principalmente a la solidez que demostró en el tramo final del año, ya que se quedó con el triunfo en cinco de las últimas siete fechas.

Como escolta del piloto de Chevrolet Camaro en la primera serie fue Jeremías Olmedo con su Ford y completó el podio Germán Todino, también con Ford.

agustín canapino festejo

Uno de los perseguidores, Matías Rossi (Toyota) terminó cuarto mientras que Santiago Mangoni y Marcos Landa (ambos con Camaro) no figuran entre los 16 primeros.

Este triunfo dejó a Canapino con 199.5 puntos en lo más alto de la Copa de Oro, con una diferencia de 68 unidades sobre Mangoni, quien terminó ezta primera serie con 131.5 puntos, y Rossi apenas por detrás con 131.25.

Canapino alcanzó los cinco campeonatos del Turismo Carretera (2010, 2017, 2018, 2019 y 2025) y quedó a tan solo uno del histórico piloto de Ford y Chevrolet, Juan María Traverso, quien lo ganó en seis ocasiones (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999) y a dos de Guillermo Ortelli, otro ídolo de Chevy, con siete (1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2008 y 2011).

Chevrolet acorta su brecha con Ford

El título que el piloto Agustín Canapino le dio este domingo a Chevrolet le permitió a la marcar sumar su vigésimo tercer campeonato en el Turismo Carretera, más allá que el dominio absoluto sigue en manos de Ford, con 46 conquistas.

De esta manera, ahora la escudería del Óvalo lleva 23 certámenes de ventaja sobre su máximo rival en la categoría, o sea justo el doble. Por su parte, Doge acumula 10 torneos y Torino 6, para completar la tabla histórica del TC.

Ford tiene 46 certámenes gracias a los triunfos de Juan Gálvez (9 veces), Oscar Gálvez (5), Dante Emiliozzi (4), Héctor Luis Gradassi (4), Juan María Traverso (3), Mariano Werner (3), Oscar Aventín (2), Omar "Gurí" Martínez (2), Eduardo Pedrazzini (1), Ricardo Risatti (1), Ángel Lo Valvo (1), Rodolfo de Álzaga (1), Nasif Estéfano (1), Jorge Martínez Boero (1), Oscar "Pincho" Castellano (1), Walter Hernández (1), Eduardo "Lalo" Ramos (1), Juan Manuel "Pato" Silva (1), Emanuel Moriatis (1), Mauro Giallombardo (1), Diego Aventín (1) y Julián Santero (1).

En tanto, para Chevrolet sumaron sus 23 títulos Guillermo Ortelli (7), Agustín Canapino (5), Juan María Traverso (3), Juan Manuel Fangio (2), Juan Manuel Bordeu (1), Carlos Pairetti (1), Francisco Espinosa (1), Emilio Satriano (1), Christian Ledesma (1) y Matías Rossi (1).

Los 10 torneos de Dodge fueron ganados por Roberto Mouras (4), Oscar "Pincho" Castellano (2), Antonio Aventín (1), Oscar Angeletti (1), Ernesto Bessone (1) y Norberto Fontana (1). Y los 6 campeonatos de Torino fueron gracias a Eduardo Copello (2), Luis Rubén Di Palma (2), Gastón Perkins (1) y Juan Manuel Urcera (1).