Neuquén vuelve a las aulas y arranca el ciclo lectivo 2026: las fechas claves del calendario escolar

A las 8 abren las puertas de las escuelas neuquinas para que los estudiantes retomen las clases. Demoras en el tránsito y compras de último momento.

Este miércoles 25 de febrero comenzará oficialmente el ciclo lectivo 2026 en Neuquén y miles de estudiantes regresarán a las aulas en todos los niveles educativos. Tras el receso de verano, las escuelas públicas y privadas volverán a abrir sus puertas en el marco del calendario escolar establecido por el Consejo Provincial de Educación ( CPE ).

El inicio de clases alcanzará a los niveles Inicial y Primario, mientras que en los próximos días se completará el cronograma para el resto de las modalidades. Desde el Gobierno provincial destacaron que el comienzo del ciclo lectivo se dará “con normalidad”, con los establecimientos en condiciones para recibir a alumnos y docentes.

Como cada año, la vuelta a clases implica movimiento en librerías, supermercados y comercios vinculados al rubro escolar. Mochilas, guardapolvos, útiles y zapatillas forman parte de la escena habitual de los días previos, con familias organizando compras y ajustando presupuestos en un contexto económico desafiante. Desde el sector comercial señalaron que hubo un incremento en la demanda durante las últimas semanas, especialmente en artículos básicos incluidos en las listas escolares.

En paralelo, el Ejecutivo provincial informó que durante el receso se llevaron adelante tareas de mantenimiento en distintos edificios escolares. Las intervenciones incluyeron trabajos de pintura, reparación de sanitarios, arreglos eléctricos y mejoras en sistemas de calefacción, un punto clave en Neuquén ante la llegada de las bajas temperaturas en los próximos meses.

SFP Libreria articulos escolares (11) Sebastián Fariña Petersen

Calendario escolar

El calendario escolar 2026 prevé más de 180 días de clases, en línea con lo establecido por el Consejo Federal de Educación. Las vacaciones de invierno están programadas del 13 al 24 de julio, mientras que la finalización del ciclo está prevista para el 18 de diciembre.

Desde el ámbito educativo recordaron además la importancia de respetar los horarios de ingreso y egreso, así como las recomendaciones de tránsito en los alrededores de las escuelas, donde suele incrementarse la circulación vehicular durante las primeras jornadas.

Postales que ya son un clásico a la salida de las escuelas. Los padres estacionan en doble fila a la espera de sus hijos. El tránsito se torna insoportable. Archivo.

El regreso a las aulas también representa un reencuentro para la comunidad educativa: docentes que vuelven a sus cargos, estudiantes que comienzan nuevas etapas y familias que retoman la rutina escolar. Para muchos chicos y chicas será su primer día en el Nivel Inicial o el paso a la escuela secundaria, momentos que marcan hitos en la trayectoria educativa.

En cuanto al transporte, se espera un aumento en la frecuencia del servicio en los horarios pico, mientras que desde el área de Seguridad Vial pidieron extremar precauciones en zonas escolares. La recomendación principal es reducir la velocidad y respetar las sendas peatonales.

Inicio del ciclo lectivo

Fue el propio gobernador Rolando Figueroa quien destacó que este inicio del ciclo lectivo es el segundo consecutivo en el que "los estudiantes neuquinos volverán a clases en la fecha prevista por el calendario”.

clases El Gobierno Nacional ya confirmó todas las fechas del inicio del ciclo lectivo en todo el país.

El mandatario provincial indicó que 2026 “marcará el mayor número de inauguraciones y reinauguraciones de edificios educativos en la historia de la provincia”.

Durante una recorrida por el Instituto Vaca Muerta -que comenzará a funcionar el 16 de marzo en el Polo Tecnológico de la ciudad de Neuquén-, el gobernador dijo que la provincia iniciará el ciclo lectivo el próximo 25 de febrero en tiempo y forma, “en un contexto de estabilidad y previsibilidad para las familias neuquinas”.

El gobernador remarcó el cambio respecto de años anteriores y mencionó que “es muy interesante recordar de dónde venimos y el cambio que hubo. Veníamos de no saber cuándo empezaban las clases. Esto fue hace dos años. No se sabía cuándo iban a empezar las clases, no se sabía el estado de los edificios”, enfatizó.

Fechas claves del calendario escolar en Neuquén

Las fechas del calendario escolar son clave para la planificación pedagógica, la organización familiar y el armado de las agendas laborales de miles de docentes neuquinos. Desde el CPE remarcaron que el calendario busca garantizar los días mínimos de clases establecidos a nivel nacional, contemplando las particularidades territoriales de la provincia.

En cuanto a la finalización del ciclo lectivo, el CES establece que para Inicial y Primario el cierre será el 18 de diciembre de 2026, mientras que el nivel Secundario concluirá el 27 de noviembre, dando lugar luego a mesas de examen, instancias de fortalecimiento y actividades administrativas.

El personal docente se presentó en sus escuelas el 6 de febrero. Con respecto a la publicación de los listados provisorios de interinatos y suplencias para el 2026 la fecha anunciada es del 6 de febrero al 28 del mismo mes. El periodo de reclamo será de 10 días.

Inicio de clases escuela 201-AC (16).jpg Anahi Cárdena

Desde el 6 de febrero y hasta el 31 de marzo los docentes podrán firmar los conceptos 2025 a través del Portal Único Docente.

En cuanto a la inscripción de complementarias se realizará a través del portal único desde el 1 de marzo hasta el 31 de ese mes para aquellos títulos docentes con competencia en el nivel, recibidos desde el 30 de junio del 2025.

La inscripción en listados fuera de término será del 1 de abril al 30 de abril. La primera semana de marzo comenzarán las asambleas y el cese de agentes designados a término es el 27 de febrero.

Vacaciones de invierno

Otro punto central del calendario es el receso invernal, que en Neuquén está previsto del 13 al 24 de julio. Durante ese período no habrá dictado de clases, aunque sí pueden desarrollarse instancias de organización interna, planificación y formación docente, según lo dispuesto por cada institución y notificado a todo el personal.

El calendario también contempla modalidades especiales. Por ejemplo, los establecimientos que funcionan bajo el período septiembre-mayo iniciarán las actividades el 18 de agosto de 2026 y finalizarán el 11 de junio de 2027. En el caso de las escuelas rurales, se establecen cronogramas diferenciados, con recesos de verano que comienzan el 21 de diciembre.