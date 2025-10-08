¿Te acordás del Renault Twingo? Estas son las primeras imágenes del clásico que vuelve

Se lanza oficialmente el 6 de noviembre, ahora con motor eléctrico. En Argentina fue uno de los modelos icónicos de los 90. ¿Llegará nuevamente?

Para quienes crecieron en los ’90, el “huevito” fue sinónimo de ciudad, practicidad y diseño ingenioso. Ahora, el Renault Twingo vuelve a escena en clave de auto urbano 100% eléctrico , con un guiño directo a aquella primera generación que marcó una época. La marca del rombo difundió las primeras imágenes oficiales y confirmó un precio de entrada competitivo en Europa, con la mira puesta en recuperar el espíritu original del modelo: simple, funcional y accesible para el uso diario.

Lejos de los excesos, el nuevo Renault Twingo apuesta por proporciones compactas, soluciones para aprovechar elespacio y un diseño que recupera rasgos icónicos del modelo de 1993. La idea es clásica y conocida: un auto chico, fácil de estacionar, de mantenimiento racional y pensado para moverse en entornos urbanos sin complicaciones. En tiempos de pantallas gigantes, la propuesta se siente coherente con el ADN Twingo.

Renault sostiene que el proyecto se desarrolló en menos de dos años, un dato que habla de un enfoque eficiente y de costos contenidos. Además, la marca lanzó el programa “Twingo R Pass” para los fans europeos, que implica prioridad en el pedido y de entrega del, entre otros beneficios. Con esto, la firma busca recrear aquella comunidad Twingo que se armó naturalmente en los ’90.

La automotriz ratificó un precio objetivo por debajo de los 20.000 euros, una cifra que, dentro del mapa eléctrico europeo, lo posiciona como puerta de entrada a la movilidad “cero emisiones”. La estrategia es conservadora en el buen sentido: volver a lo esencial, ofrecer lo que la gente necesita para la ciudad y no encarecer el producto con sobredosis de tecnología.

Nuevo Renault Twingo Nuevo Renault Twingo. Renault

El nuevo Renault Twingo utiliza la plataforma AmpR Small, desarrollada para autos eléctricos compactos. Según trascendió, habrá una batería en el orden de los 40 kWh y autonomía cercana a 300 kilómetros bajo ciclo WLTP, cifras lógicas para un uso urbano-realista. El modelo prioriza eficiencia, peso y habitabilidad, y preserva esa posición de manejo “tipo monovolumen” que hizo famoso al Twingo original.

Renault Twingo: primeras imágenes y todo lo que se sabe

En las fotos difundidas se ven ópticas redondeadas, un frente limpio con firma lumínica propia y una trasera que recuerda a la primera generación del modelo. Hay superficies sencillas, capó corto, y una cabina que se insinúa amplia para su tamaño. Toma lo mejor del Renault Twingo histórico y lo actualiza con lo justo.

En el plano del diseño, los guiños retro no son un capricho; refuerzan la identidad Twingo que el público reconoce y valora. Esa nostalgia bien entendida —propia de los clásicos que vuelven— se apoya en líneas amigables y colores vivaces.

La fecha clave ya está marcada: presentación oficial el 6 de noviembre de 2025. En paralelo, el Twingo R Pass empezó a abrirse en algunos mercados europeos para habilitar reservas anticipadas. Como todo eléctrico masivo, la hoja de ruta indica un desembarco en concesionarios durante 2026, para cubrir la entrada a la gama eléctrica de Renault, por debajo del Renault 5.

Finalmente, si bien la marca aún no comunicó planes globales para el modelo, la “vuelta del Twingo” reaviva un capítulo querido por los argentinos: aquel compacto simpático que se ganó su lugar por práctico y durable. En un mercado cada vez más complejo, la receta del Renault Twingo —accesible, eficiente y con identidad— vuelve a sonar razonable.