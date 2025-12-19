El milagro de Mateo: la historia detrás del incendio en Bajada del Agrio

Las voraces llamas de un incendio declarado en un vivienda familiar arrasaron con todo. Afortunadamente, el niño de 11 años logró salvar milagrosamente su vida.

Un voraz incendio se desató al mediodía de este jueves en una vivienda familiar de dos plantas en la localidad de Bajada del Agrio , poniendo en peligro la vida de los ocupantes. Afortunadamente, Miriam Inostroza y su esposo Mauro Cáceres no se encontraban en la vivienda en ese momento, ya que habían viajado a Neuquén para que la mujer recibiera tratamiento médico por una enfermedad oncológica que atraviesa. Sin embargo, su hijo Mateo, de 11 años, sí estaba en la casa y logró escapar ileso gracias a su rápida acción.

El niño corrió rápidamente a la casa de su abuela para alertarla sobre el fuego. Ante la emergencia, los vecinos y personal municipal se unieron en una cadena humana para intentar extinguir las llamas. Con baldes en mano, mangueras y todo objeto que pudiera colaborar, trabajaron juntos para sofocar el incendio. A pesar de sus esfuerzos, el fuego fue intenso y produjo pérdidas totales en la vivienda.

Mientras los vecinos intentaban apagar el incendio, se convocó a los bomberos voluntarios de Las Lajas, quienes recorrieron 40 kilómetros hasta llegar a Bajada del Agrio. Una vez en el lugar, comenzaron a trabajar para extinguir las llamas y evitar que se propagaran.

incendio- Bajda del Agrio- 2 Gentileza Bomberos Voluntarios de Las Lajas

Conmovedor testimonio

La abuela del niño, Ana Raquel Azúa, relató con emoción y gratitud el momento en que su nieto llegó corriendo a su casa, gritando "Fuego, fuego en la casa!". "Me quedé con el nene de once años, cerré el local y me vine a cocinarle. Estaba terminando de cocinar cuando llegó corriendo descalzo, gritando que había un incendio en su casa", contó aún conmovida en su diálogo con LM Neuquén.

Recordó, además, que fueron momentos extremos de pánico. "Salimos en segundos, mi esposo fue a ver y ya para esto las llamas habían arrasado con todo", describió el momento en que se dieron cuenta de la magnitud del incendio.

incendio- Bajda del Agrio- 3 Gentileza Bomberos Voluntarios de Las Lajas

Por otra parte, Ana Raquel atribuyó la salvación de su nieto a la intervención divina. "Gracias a Dios que se encargó de él y lo cuidó", enfatizó. Según su testimonio, el incendio puede haber sido devastador, pero la familia encuentra consuelo en que Mateo está a salvo.

Una serie de videos que se viralizaron rapidamente muestran el volumen del siniestro y cómo la casa quedó reducida a cenizas. La familia lo ha perdido todo.

Bajada del Agrio una familia perdió todo tras el incendio de su casa

Valentía y solidaridad

El día jueves, la localidad de Bajada del Agrio fue escenario de un incendio que consumió una vivienda familiar. Afortunadamente, no hubo heridos, pero la casa sufrió daños totales. Lo que se destaca en esta historia es el accionar rápido y solidario de los bomberos voluntarios, quienes, a pesar de la gran distancia que tuvieron que recorrer para llegar al lugar, trabajaron arduamente para extinguir completamente las llamas.

incendio- Bajda del Agrio- 4 Gentileza Bomberos Voluntarios de Las Lajas

Los bomberos fueron convocados por la Comisaría 36 local cerca de las 14:50 horas y rápidamente se movilizaron para atender la emergencia. A pesar de la lejanía, los móviles llegaron sitio y trabajaron juntos para controlar el fuego. Gracias a su intervención, se evitó que el incendio tuviera mayores consecuencias.

En respuesta a esta tragedia, la central de bomberos ha organizado una campaña de colecta solidaria para ayudar a la familia damnificada. Los ciudadanos pueden colaborar donando en el cuartel durante el fin de semana. Esta iniciativa es un ejemplo de la solidaridad y el apoyo que puede surgir en momentos de necesidad.

incendio- Bajda del Agrio- 5 Gentileza Bomberos Voluntarios de Las Lajas

Campaña para ayudar a la familia

La comunidad de Bajada del Agrio ha demostrado por estas horas su solidaridad y apoyo a la familia afectada por el incendio que destruyó su hogar. A través de una campaña comunitaria, los vecinos y personas de otras localidades están colaborando con donaciones de ropa, calzado, alimentos y dinero para ayudar a la familia a reconstruir su vida. Se puede colaborar a través de Mercado Pago, alias "mimi.elrey" o por contacto directo al número: 299-4092151.

La familia afectada ha expresado su gratitud por la solidaridad y el apoyo recibido. "Lo material va y viene, se recupera. Lo más importante es que nadie perdió la vida ni la salud", finalizó la abuela Ana Raquel.