Confirman tres casos de "gripe K" en Argentina: dos fueron detectados en la Patagonia

La variante K de la gripe H3N2 preocupa a nivel global por su rápida propagación y alto nivel de contagios.

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó que se detectaron tres casos de gripe A (H3N2) pertenecientes al subclado K en Argentina, identificados a través de técnicas de secuenciación genómica.

Los diagnósticos surgieron a partir de la Red Nacional de Laboratorios y de las Unidades Centinela, y fueron validados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS.

Dos de los casos corresponden a adolescentes evaluados dentro del sistema de Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en la provincia de Santa Cruz, mientras que el tercero es un niño que había estado internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . De acuerdo con la información oficial, ninguno de los pacientes presentó complicaciones durante el cuadro.

El estudio genómico permitió ubicar a los virus dentro del subclado K, caracterizado por modificaciones genéticas que estarían asociadas a una mayor capacidad de transmisión. Este factor podría derivar en un aumento de casos y de consultas al sistema de salud.

Sin embargo, la información disponible hasta el momento acerca de este subclado, no señala que provoque cuadros clínicos más graves en comparación con otros virus de influenza A (H3N2) que circularon en temporadas previas.

RECOMENDACIONES FRENTE A LA NUEVA VARIANTE DE INFLUENZA A (H3N2)



La influenza A (H3N2) es un subtipo del virus de la gripe. Hasta el momento, no demostró ser más grave que otras variantes.



Se recomienda mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus…

Según señalaron desde ANLIS-Malbrán, las provincias son las encargadas de realizar las investigaciones epidemiológicas correspondientes y de asegurar la atención adecuada de los casos detectados. En ese marco, la vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios señala que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los parámetros habituales para esta época del año.

Por otro lado, el organismo agregó que, en articulación con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, seguirá acompañando las tareas de vigilancia epidemiológica que llevan adelante las 24 provincias, con el fin de detectar de forma temprana eventuales cambios en los patrones de circulación, transmisión y gravedad, así como en las características de las poblaciones afectadas.

¿Qué es la variante K de la gripe A?

El subclado K es una variante del virus de la influenza A(H3N2). La influenza es un virus que cambia de manera natural con el tiempo, y estos cambios dan origen a distintas “ramas” del mismo virus, llamadas subclados.

No corresponde a un virus nuevo ni distinto, sino a una forma esperable de evolución del virus de la influenza estacional que ya circula en el mundo. La evidencia disponible indica que la vacuna de 2025 contra la influenza continúa entregando protección frente a enfermedad grave y hospitalización, y se espera que esta protección sea mayor con la vacuna de 2026.

Recomendaciones para la población

El Ministerio de Salud reitera el llamado a completar el esquema de vacunación contra influenza, especialmente en los grupos de mayor riesgo:

Adultos de 65 años y más

Embarazadas

Personas con enfermedades crónicas

Niños entre 6 meses y 5 años

Trabajadores de la salud

Gripe H3N2 Ante la ola de gripe en Europa, expertos recomiendan la vacunación temprana en Amárica Latina como principal herramienta de prevención.

En este contexto, recomendaron mantener medidas preventivas básicas: