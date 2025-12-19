Cuento del tío: cayó en Bahía Blanca el sospechoso por estafar a una mujer por $125 dólares

El hombre habría utilizado la famosa modalidad con una vecina de San Martín de los Andes para simular un trámite de ANSES y un falso retiro bancario.

La Policía detuvo este martes en Bahía Blanca a un hombre sospechoso de estafar a una mujer en la ciudad de San Martín de los Andes mediante el denominado “cuento del tío”. A través de esta modalidad, se habría quedado con el millonario monto de $125 mil dólares .

La detención se produjo luego de que el individuo intentara escapar de un control policial. Finalmente, tras ser perseguido, el sujeto fue aprehendido por las fuerzas de seguridad.

Según la denuncia, la estafa habría sido cometida el 1 de diciembre , cuando la víctima, una adulta mayor, recibió el llamado de una mujer que se hizo pasar por funcionaria de ANSES . Le dijo que había dólares que iban a salir de circulación, que esto era algo de lo que un familiar suyo estaba al tanto y que un hombre del banco iba a pasar a buscarlos para poder cambiarlos.

La denunciante, crédula de este “cuento del tío” esperó y alrededor de las 12 del mediodía de ese lunes, un hombre pasó por su vivienda ubicada en el centro de San Martín de los Andes y con total impunidad se llevó una caja metálica que en su interior contenía una bolsa con el botín de $125 mil dólares.

Este miércoles, luego de la detención, el fiscal Hernán Scordo, ordenó la requisa del automóvil en el que se movilizaba el sospechoso, un Chevrolet Ónix. “Se encontró ropa, calzado y otros elementos que en principio permiten vincularlo, con el hecho que estamos investigando”, indicó.

Además, el funcionario destacó que el sospechoso posee investigaciones abiertas por supuestas estafas en las provincias de Río Negro y de La Pampa. Por este motivo, las fiscalías de las tres jurisdicciones llevan adelante un trabajo en conjunto.

Respecto al hombre en cuestión, quedó detenido por disposición de la fiscalía de Río Negro a la espera de la extradición. Una vez que esto ocurra “se le van a formular cargos en los próximos días por los distintos hechos, incluido el cometido en San Martín de los Andes”, detalló Scordo.

Las cámaras de seguridad de la ciudad y el trabajo en conjunto con la brigada de investigaciones de la Zona Sur de la Policía fueron claves para recopilar las imágenes que “permitieron identificar a la persona que retiró el dinero y a partir de ahí se logró identificarlo y alertar sobre su captura”.

¿Dónde denunciar estafas?

En la provincia de Neuquén, las estafas telefónicas pueden denunciarse ante el Ministerio Público Fiscal, ya sea de forma presencial en la Ciudad Judicial o a través de la plataforma de denuncias web del organismo. También se puede realizar la denuncia en la comisaría más cercana, aportando toda la información disponible como números de teléfono, fechas, mensajes o comprobantes.

En los casos vinculados a ofertas comerciales o servicios, además, es posible recurrir a la dirección de Defensa del Consumidor de Neuquén mediante el número de teléfono 0800-222-2667. El organismo brinda asesoramiento y orientación sobre los pasos a seguir.